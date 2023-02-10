Треть украинцев готовы перейти на расчеты исключительно цифровыми картами (инфографика) — Finance.ua

Треть украинцев готовы перейти на расчеты исключительно цифровыми картами (инфографика) Сегодня 08:01 — Финтех и Карты

Треть украинцев готовы перейти на расчеты исключительно цифровыми картами (инфографика)

Cashless остается постоянной привычкой украинцев, несмотря на все вызовы полномасштабной войны, а популярность бесконтактных оплат с помощью смартфона или других гаджетов с NFC заметно возросла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования MasterIndex от компании Mastercard относительно платежных предпочтений украинцев — пользователей банковских услуг.

Так, каждый второй (51%) осуществлял такие виды расчетов в течение последнего года, что на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Треть же украинцев утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

Инфографика: MasterIndex

Безналичная оплата товаров

Наиболее заметно частота безналичных оплат за год выросла в следующих категориях:

коммунальные услуги — где 75% опрошенных производили оплаты в безналичной форме всегда;

лекарства (61%);

билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты (47%);

одежда и обувь (46%);

проезд в городском общественном транспорте (26%).

При расчетах в физических торговых точках 59% украинцев выбирают именно безналичные оплаты, а 8% вообще избегают магазинов, где возможность оплаты картой отсутствует. При этом особенно возрастает интерес к украинским брендам. Так, 58% опрошенных отмечают, что за год чаще покупали товары украинского производства.

Среди платежных сервисов, которые приобрели актуальность во время войны, особого внимания заслуживает услуга «Наличные на кассе», позволяющая снимать наличные деньги непосредственно на кассах магазинов, АЗС, аптек и других торговых точек при оплате покупок картой. Этим сервисом в прошлом году воспользовались 37% опрошенных украинцев.

Инфографика: MasterIndex

Исследование показало, что в онлайн-оплатах украинцев заметно выросло использование цифровых кошельков (Apple Pay, Google Pay и др.): 37% опрошенных, что на 17 п.п. больше, чем годом ранее, указали такой вариант оплаты как один из самых частых.

В то же время снижается количество людей, которые оплачивают онлайн-заказ наличными при получении товара: если в 2021 году таких было 39%, то в прошлом году их количество уменьшилось до 28%.

Благотворительность

Благотворительность стала важной частью жизни украинцев. Так, согласно исследованию, две трети (66%) украинцев безналично донатили в течение года. Среди всех украинцев, получавших денежную помощь от международных организаций или фондов в 2022 году — 90% получали ее на банковскую карту.

Операции с криптовалютами

Украинцы продемонстрировали в 2022 году все больший интерес к криптовалюте. 30% респондентов осуществляли или планируют совершить операции с криптой: 13% уже имели такой опыт, что вдвое больше, чем годом ранее, а 17% — планируют осуществить криптооперации в течение этого года.

Инфографика: MasterIndex

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