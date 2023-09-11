В Украине на восстановление уже направлено 60 млрд грн — Finance.ua

В Украине на восстановление уже направлено 60 млрд грн Сегодня 15:47 — Казна и Политика

В Украине на восстановление уже направлено 60 млрд грн

Процесс восстановления в Украине уже запущен, и на сегодняшний день на восстановление направлено уже 60 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на Ялтинской европейской стратегии.

Шмыгаль отметил, что украинская экономика формируется в трех измерениях: экономика военного времени, экономика обновления и экономика будущего.

«Экономика военного времени работает. Макрофинансовая помощь партнеров позволяет тратить внутренние ресурсы на армию. Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 млрд грн уже направлено на быстрое восстановление, в том числе на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры. Работаем над тем, чтобы россия заплатила за все разрушения в Украине», — заявил премьер.

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Экономика будущего, по мнению Шмыгаля, еще кристаллизуется.

«Формировать ее будут такие отрасли, как военно-промышленный комплекс, строительство и инфраструктура, аграрный сектор, энергетика, ІТ, машиностроение», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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