В Украине может появиться Единый госреестр военнослужащих — Finance.ua

В Украине может появиться Единый госреестр военнослужащих Сегодня 14:30 — Казна и Политика

В Украине может появиться Единый госреестр военнослужащих

В Украине планируется создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования военного учета и предоставления электронных услуг. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что предусматривает законопроект:

создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной службы специального транспорта;

введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;

формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;

предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

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«Создание Единого реестра — это очередной шаг цифровой модернизации нашей системы военного управления. Когда закон станет законом, мы получим юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных. Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы как государство сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В законопроекте предусмотрено, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные, предлагаемые разработчиками, будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

Напомним, Министерство обороны разработало законопроект, разрешающий украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

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