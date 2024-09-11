Какие выплаты получают мобилизованные во время военной подготовки — Finance.ua

Какие выплаты получают мобилизованные во время военной подготовки Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Какие выплаты получают мобилизованные во время военной подготовки

Для мобилизованных мужчин, проходящих общую базовую военную подготовку, предусмотрены выплаты. Однако их размер ниже, чем военнослужащих, непосредственно находящихся на фронте.

Как рассказал начальник службы по связям с общественностью, Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, мобилизованные граждане, которые только проходят обучение, получают несколько меньшие выплаты против военнослужащих, которые уже выполняют специальные боевые задания.

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Фитьо отмечает, что во время учебы предусмотрено, что выплаты для мужчин составляют 20 тысяч гривен, а сами учения продолжаются от 1 до 3 месяцев, в зависимости от начальной подготовки будущего военнослужащего.

После того как мобилизованный завершает обучение и отправляется к месту выполнения заданий, зарплата растет — с 20 до 120 тысяч гривен ежемесячно. Такие выплаты зависят от места службы и объема работы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял , что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен.

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Телеканал 24 По материалам:

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