В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу — Finance.ua

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В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу

Личные финансы
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В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу
В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу
Министерство обороны начало публичное обсуждение Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в силах обороны Украины на период до 2027 года.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
«Одним из приоритетов сегодня является развитие человеческого капитала. Это ключ к победе и залог успеха. Новая Стратегия станет инструментом для повышения престижа службы, всестороннего развития и усиления мотивации наших защитников. Она вводит комплексный и инновационный подход, учитывая современные реалии», — отметила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова.

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Проект приказа был размещен на официальном вебсайте Минобороны.
Отмечается, что у проекта Стратегии много общего с Концепцией военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, которую 14 сентября 2021 года утвердил бывший министр обороны Андрей Таран.
Так, в документ почти без изменений перенесли внедрение в ВСУ новой системы денежного довольствия на американский манер, обязательную ротацию на должностях в пределах военного звания и военно-учетной специальности, привязку карьеры к сроку пребывания в воинских званиях («возрастай или уходи») и т. д.
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Кроме того, именно согласно этой концепции в ВСУ создают центры рекрутинга, также планируют создать командование и пункты рекрутинга.
Напомним, деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:
  • ежемесячное денежное довольствие;
  • дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.
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