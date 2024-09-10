В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу — Finance.ua

В Украине готовят новую систему выплат военным по американскому образцу
Министерство обороны начало публичное обсуждение Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в силах обороны Украины на период до 2027 года.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
«Одним из приоритетов сегодня является развитие человеческого капитала. Это ключ к победе и залог успеха. Новая Стратегия станет инструментом для повышения престижа службы, всестороннего развития и усиления мотивации наших защитников. Она вводит комплексный и инновационный подход, учитывая современные реалии», — отметила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова.
Читайте также: Зарплаты военных в 2024 году: все, что нужно знать
Проект приказа был размещен на официальном вебсайте Минобороны.
Отмечается, что у проекта Стратегии много общего с Концепцией военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, которую 14 сентября 2021 года утвердил бывший министр обороны Андрей Таран.
Так, в документ почти без изменений перенесли внедрение в ВСУ новой системы денежного довольствия на американский манер, обязательную ротацию на должностях в пределах военного звания и военно-учетной специальности, привязку карьеры к сроку пребывания в воинских званиях («возрастай или уходи»)
и т. д.
Кроме того, именно согласно этой концепции в ВСУ создают центры рекрутинга, также планируют создать командование и пункты рекрутинга.
Напомним, деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:
- ежемесячное денежное довольствие;
- дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.
Нужны деньги до зарплаты? Выбирайте кредит онлайн за несколько минут. Все условия, как на ладони благодаря сервису от Finance.ua.
Сравнить и заказать кредит 👛
Поделиться новостью