В Украине могут снизить налоги на аренду жилья — Finance.ua

В Украине могут снизить налоги на аренду жилья Сегодня 17:14 — Недвижимость

В Украине могут снизить налоги на аренду жилья

В парламенте и профильных министерствах продолжаются консультации по уменьшению налогов на рынке аренды жилья для его детенизации.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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Она напомнила, что в этом году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья, однако арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ.

Что отпугивает арендодателей

Шуляк убеждена, что главная причина медленного внедрения субсидий — отсутствие реформ на рынке арендных отношений в сфере жилья.

«Люди не хотят показывать свои доходы от предоставления жилья в аренду, потому что это 18% налога на доходы с физических лиц и 5% военный сбор. То есть арендодатель должен заплатить 23% от суммы аренды. В то же время государство не может по-другому предоставлять субсидию, нужно зарегистрировать официальный договор», — пояснил он.

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Шуляк сообщила, что сегодня в парламенте идет активная дискуссия с привлечением профильных министерств и экспертного сообщества, чтобы найти баланс между наполнением бюджета и стимулированием развития рынка аренды жилья.

К разработке возможных изменений привлечены представители Комитета по налоговой политике, представители профессиональной среды и международных организаций, которые помогают формировать жилищную политику. Главный вопрос — уменьшение налогов для арендодателей.

«Это поможет вывести из тени рынок арендного жилья. От этого выиграют арендодатели, потому что у них будут официальные договоры и доходы, а с этим гораздо проще жить. А также выиграет государство, ведь оно получит налоговые поступления для реализации разнообразных программ», — резюмировала Шуляк.

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