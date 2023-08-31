В Украине могут отменить бюджетную форму обучения для большинства специальностей — Finance.ua

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В Украине могут отменить бюджетную форму обучения для большинства специальностей

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В Украине могут отменить бюджетную форму обучения для большинства специальностей
В Украине могут отменить бюджетную форму обучения для большинства специальностей
В Украине часть студентов-бюджетников, которые будут учиться по отдельным специальностям, могут перевести на грантовое финансирование. Однако грант не покрывает полную стоимость обучения.
По словам заместителя главы МОН, сейчас разработана новая концепция финансирования высшего образования — через формульное распределение и через введение грантов, позволяющих софинансировать высшее образование государством и частным сектором.
Однако полное государственное финансирование будет сохранено для некоторых специальностей, в частности медицины, образования, естественных наук и т. д.
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«Если коротко, мы предлагаем сохранение 100% государственного финансирования обучения на бакалавриате для определенных специальностей (медицина, образование, естественные науки и т. п.) и переход на гранты для других. В результате предполагаем, что количество поступающих, которые получат финансовую поддержку своего обучения от государства, увеличится на 30−40% (но поддержка будет неполная).
Если депутаты одобрят концепцию, приступим к разработке конкретных законопроектов", — объяснил Михаил Винницкий.
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По его словам, также предусматривается монетизация льгот — то есть предоставление финансовой поддержки льготникам после их поступления в заведение высшего образования, а не гарантию бюджетного места независимо от результата ВНО, как сейчас.
В частности, заместитель главы МОН отметил, что новая концепция системы государственного финансирования высшего образования будет представлена ​​на ближайшем заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, в контексте пересмотра Комитетом действующей системы государственного заказа.
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