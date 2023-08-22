Зарплата до 75 тысяч без опыта. 10 вариантов работы для студентов в Киеве — Finance.ua

Зарплата до 75 тысяч без опыта. 10 вариантов работы для студентов в Киеве
В сентябре школьники и студенты пойдут на учебу. Это значит, что уже в первый месяц осени многие первокурсники столкнутся с небольшими стипендиями и дорогой жизнью в столице. Многие абитуриенты сразу же начнут искать работу, которая нормально оплачивается и где не нужен будет опыт.
Такие вакансии появляются на разных сайтах по поиску работы. РБК-Украина проанализировали их и рассказали, на какие 10 специальностей можно устроиться студентам даже без опыта работы, но на приличные деньги прямо сейчас.
📍 Курьер
В обязанности входит доставка различных товаров с возможностью самостоятельно решать, когда доставлять. Кроме того, с собой нужно иметь паспорт и водительские права с техпаспортом. Также от мужчин военный билет или приписное не требуется.
Зарплата до 50 000 гривен.
📍 Оператор call-центра
На этой вакансии требуется менеджер по продажам, который будет работать с товарами для дома. От кандидата требуют способность быстро учиться, направленность на результат и энергичность.
Зарплата от 20 000 до 60 000 гривен.
📍 Риелтор по аренде недвижимости
Работник будет общаться с клиентами, проводить показы квартир. Сотрудник должен иметь по меньшей мере базовые навыки ведения переговоров.
Зарплата от 25 000 до 65 000 гривен.
📍 Финансовый консультант
В обязанности работника входит поиск клиентов на продукты страховых компаний, анализ потребности клиента, подбор программы и сопровождение клиента в вопросах получения выплат от страховых компаний.
Зарплата от 30 000 до 60 000 гривен.
📍 Оператор агродрона
В требованиях к этой вакансии указывается обязательный опыт управления дроном. Также нужно иметь знание технических характеристик, эксплуатации БПЛА. От кандидата также требуется удостоверение водителя категории В и обязательный опыт вождения.
Зарплата от 30 000 до 60 000 гривен.
📍 Менеджер по продажам
Ключевыми функциями сотрудника будут заключение договоров на ремонтные услуги, поиск партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы и отчетности через CRM-систему.
Заработная плата от 25 000 до 75 000 гривен.
📍 Телеведущая / ведущая
Среди обязанностей — работа на съемочной площадке, работа в многоязычной сфере, рабочий день 12 часов. Также среди требований к кандидатам опыт работы в коллективе, правильное произношение, грамотность и знание иностранных языков.
Зарплата от 30 000 до 50 000 гривен.
📍 Персональный тренер
Основными обязанностями в этой должности является предоставление индивидуальных консультаций клиентам по вопросам фитнеса и здорового образа жизни, проведение индивидуальных тренировок согласно разработанным программам, мониторинг прогресса клиентов и коррекция тренировочных программ в соответствии с результатами.
Также среди требований следует знать основы фитнеса.
Уровень образования для этой должности — незаконченное спортивное высшее.
Зарплата от 20 000 до 50 000 гривен.
📍 Эксперт по недвижимости
Нужно производить поиск и привлекать новых клиентов, заинтересованных в аренде или покупке элитного жилья.
Также нужно проводить переговоры и заключать соглашения с потенциальными клиентами, делать обзоры недвижимости и давать рекомендации клиентам.
Вести документацию и обеспечивать правильное оформление сделок.
Зарплата от 20 000 до 60 000 гривен.
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