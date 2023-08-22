Зарплата до 75 тысяч без опыта. 10 вариантов работы для студентов в Киеве — Finance.ua

Зарплата до 75 тысяч без опыта. 10 вариантов работы для студентов в Киеве Сегодня 15:04 — Личные финансы

Зарплата до 75 тысяч без опыта. 10 вариантов работы для студентов в Киеве

В сентябре школьники и студенты пойдут на учебу. Это значит, что уже в первый месяц осени многие первокурсники столкнутся с небольшими стипендиями и дорогой жизнью в столице. Многие абитуриенты сразу же начнут искать работу, которая нормально оплачивается и где не нужен будет опыт.

Такие вакансии появляются на разных сайтах по поиску работы. РБК-Украина проанализировали их и рассказали, на какие 10 специальностей можно устроиться студентам даже без опыта работы, но на приличные деньги прямо сейчас.

📍 Курьер

В обязанности входит доставка различных товаров с возможностью самостоятельно решать, когда доставлять. Кроме того, с собой нужно иметь паспорт и водительские права с техпаспортом. Также от мужчин военный билет или приписное не требуется.

Зарплата до 50 000 гривен.

📍 Оператор call-центра

На этой вакансии требуется менеджер по продажам, который будет работать с товарами для дома. От кандидата требуют способность быстро учиться, направленность на результат и энергичность.

Зарплата от 20 000 до 60 000 гривен.

📍 Риелтор по аренде недвижимости

Работник будет общаться с клиентами, проводить показы квартир. Сотрудник должен иметь по меньшей мере базовые навыки ведения переговоров.

Зарплата от 25 000 до 65 000 гривен.

📍 Финансовый консультант

В обязанности работника входит поиск клиентов на продукты страховых компаний, анализ потребности клиента, подбор программы и сопровождение клиента в вопросах получения выплат от страховых компаний.

Зарплата от 30 000 до 60 000 гривен.

📍 Оператор агродрона

В требованиях к этой вакансии указывается обязательный опыт управления дроном. Также нужно иметь знание технических характеристик, эксплуатации БПЛА. От кандидата также требуется удостоверение водителя категории В и обязательный опыт вождения.

Зарплата от 30 000 до 60 000 гривен.

📍 Менеджер по продажам

Ключевыми функциями сотрудника будут заключение договоров на ремонтные услуги, поиск партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы и отчетности через CRM-систему.

Заработная плата от 25 000 до 75 000 гривен.

📍 Телеведущая / ведущая

Среди обязанностей — работа на съемочной площадке, работа в многоязычной сфере, рабочий день 12 часов. Также среди требований к кандидатам опыт работы в коллективе, правильное произношение, грамотность и знание иностранных языков.

Зарплата от 30 000 до 50 000 гривен.

📍 Персональный тренер

Основными обязанностями в этой должности является предоставление индивидуальных консультаций клиентам по вопросам фитнеса и здорового образа жизни, проведение индивидуальных тренировок согласно разработанным программам, мониторинг прогресса клиентов и коррекция тренировочных программ в соответствии с результатами.

Также среди требований следует знать основы фитнеса.

Уровень образования для этой должности — незаконченное спортивное высшее.

Зарплата от 20 000 до 50 000 гривен.

📍 Эксперт по недвижимости

Нужно производить поиск и привлекать новых клиентов, заинтересованных в аренде или покупке элитного жилья.

Также нужно проводить переговоры и заключать соглашения с потенциальными клиентами, делать обзоры недвижимости и давать рекомендации клиентам.

Вести документацию и обеспечивать правильное оформление сделок.

Зарплата от 20 000 до 60 000 гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.