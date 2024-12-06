В Украине могут кардинально изменить принцип отключения света — СМИ Сегодня 16:10 — Энергетика

В Украине могут кардинально изменить принцип отключения света — СМИ

В Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.

Об этом сообщили несколько источников в энергетической отрасли, пишет РБК-Украина.

Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях. Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения (ГПО) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию по применению графиков.

Как могут измениться графики отключения света

Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов «без света» для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

В каждой области устанавливаются отдельные графики. Регионы получают команду от «Укрэнерго» на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают, какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3−4 часа, в других — по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

Как пишет издание, по всей стране вводить одинаковые графики нельзя — это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке — чтобы не создавать обширные сплошные территории с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет в других зонах.

Но это только один из вариантов. Есть другое предложение для установки более гибкого и справедливого механизма отключения. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух — много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подочереди и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

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Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений не будет изменений. При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет. Запуск девятого блока АЭС, конечно, прибавит генерации, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же, импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, остается на довольно низком уровне.

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