В Украине ликвидировали Госрезерв — Finance.ua

В Украине ликвидировали Госрезерв Сегодня 13:30 — Казна и Политика

В Украине ликвидировали Госрезерв

Кабинет Министров ликвидировал доставшийся Украине в наследство от советской системы Госрезерв. Правительство создало новый центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов — Государственное агентство по управлению резервами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Это еще один шаг к завершению настоящей реформы Госрезерва, которую мы начали совместно с парламентом в 2023 году. С момента провозглашения Независимости в государственном резерве накопилось немало проблем. Среди основных — отсутствие необходимых запасов, просроченная продукция, неэффективное управление запасами. Материальные ценности закупались по нерыночным, значительно завышенным ценам. В 2023 году мы дали старт реформе государственного резерва и сейчас продолжаем претворять ее в жизнь путем внедрения современной и эффективной системы управления государственными резервами. Государственное агентство по управлению резервами будет осуществлять полномочия, предусмотренные Законом „О государственных резервах“. Они существенно отличаются от полномочий, которые осуществлял Госрезерв, так что запускаем коренным образом новую структуру этого государственного органа», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Государственное агентство по управлению резервами будет отвечать за управление государственным материальным резервом, в состав которого не входит мобилизационный резерв.

Речь идет о создании запасов материальных ценностей, состоящих из запасов сырьевых, топливно-энергетических, материально-технических ресурсов, промышленных и продовольственных товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для использования в мирное время, а также в особый период.

Закупка материальных ценностей государственного материального резерва будет производиться исключительно на электронных аукционах.

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Также новый орган будет формировать номенклатуру материальных ценностей и нормы их накопления в соответствии с новым Порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Порядок внедряет новые механизмы для формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственного материального резерва и мобилизационного резерва, создания запасов государственных резервов, их реализации и отпуска.

«Раньше номенклатура материальных ценностей государственного резерва не отвечала стратегическим потребностям государства. Некоторые материальные ценности были просрочены. И вообще управление запасами было неэффективным и их количество постепенно уменьшалось. Благодаря этим изменениям мы переходим от устаревшей „советской“ системы хранения к современным механизмам формирования и хранения запасов государственных резервов», — рассказала Свириденко.

Управление мобилизационным резервом, в том числе реализация разбронированных материальных ценностей, будет осуществляться другими государственными органами, определенными Законом Украины «О государственных резервах».

Кроме того, правительство утвердило Порядок ведения Единого реестра государственных резервов и предоставления доступа к нему.

«Внедрение этого реестра усиливает контроль и ответственность как ответственных хранителей, резервантов, так и балансодержателей государственных резервов. Теперь вся информация об обороте материальных ценностей будет отражена в Едином реестре государственных резервов. Это будет защищенная автоматизированная база данных, чтобы отслеживать состояние материальных ценностей на каждом этапе — закладки, хранения, освежения, отпуска и т. д. », — добавила министр экономики.

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