Минэкономики нацелено оцифровывать все бизнес-сервисы для предотвращения коррупции — Finance.ua
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Минэкономики нацелено оцифровывать все бизнес-сервисы для предотвращения коррупции

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Минэкономики нацелено оцифровывать все бизнес-сервисы для предотвращения коррупции
Минэкономики нацелено оцифровывать все бизнес-сервисы для предотвращения коррупции
Министерство экономики Украины в рамках цифровизации госуслуг нацелено предоставлять все сервисы для бизнеса в электронном виде с полной невозможностью коррупционной составляющей.
Об этом сообщил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт.
По его словам, один из ключевых проектов министерства сейчас — «єДозвіл», в рамках которого 16 сентября стартовала первая услуга: регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.
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Он отметил, что ранее регистрация длилась до пяти дней, и происходило много возвратов заявок, что отнимало время для передачи документов, а теперь зарегистрировать документ можно будет за 1 секунду.
Циборт подчеркнул, что если какое-то поле будет заполнено неправильно, то предприниматель сразу это увидит в системе, и декларацию не примут — подавать весь пакет документов заново, как это было раньше, не нужно.
«В октябре в цифре будут доступны заключения в сфере валютного контроля. Это одни из самых востребованных услуг в Минэкономики — ежегодно их выдают более 1,5 тыс.», — заявил замминистра.
Что касается платформы «Пульс» для оценки бизнесом качества госуслуг, то, по словам Циборта, была запущена новая функция — теперь предприниматели могут проголосовать за проблемы, наиболее мешающие развитию их бизнеса, после чего результаты будут передаваться на рассмотрение Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного. положения при президенте Украины («Совет семи»).
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Кроме того, на самой платформе можно дополнительно попросить помощи в решении проблем, если они возникли во время взаимодействия с госорганами, а также поставить оценку государственному сервису.
Как уточнил замминистра, в 2023 году было выдано более 18 тыс. ваучеров на обучение. Из прошедших обучение 45% нашли работу по новой специальности. Благодаря цифровизации планируется вдвое увеличить количество выданных ваучеров и трудоустроенных лиц в 2025 году.
Циборт также сообщил, что «Прозорро.Продажи» в октябре запускают «пилот» сервиса факторинга для публичных закупок (сервис беззалогового вида финансирования закупок или продажи товаров или услуг с отсрочкой платежа).
Замминистра уверен, что благодаря факторингу госзаказчики получат более высокую конкуренцию на торгах и смогут получать лучшие предложения. Объем рынка факторинга для публичных закупок — 10−20 млрд грн/год и еще минимум столько же для частных закупок, которым впоследствии сервис станет доступен.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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