С 18 сентября заработает єДозвіл: какие услуги будут доступны — Finance.ua

С 18 сентября заработает єДозвіл: какие услуги будут доступны Сегодня 15:03 — Личные финансы

С 18 сентября заработает єДозвіл: какие услуги будут доступны

В Украине запускают Единую государственную электронную систему разрешительных документов (єДозвіл). Уже 18 сентября предпринимателям станет доступна первая электронная услуга.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы запускаем систему єДозвіл. Уже послезавтра предпринимателям на портале Дія станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги е-Підприємець. Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система єДозвіл автоматически проверит и зарегистрирует ее», — сказала Свириденко.

Кому будет полезна услуга

Эта электронная услуга необходима предприятиям, имеющим на производстве тяжелые машины и механизмы.

Как будет работать услуга

В прошлом году документ подали более 13,2 тысяч предпринимателей, в январе-июле 2024 года — почти 8 тысяч. Раньше документ могли вернуть, если не хватало определенной информации. В таком случае бизнесу приходилось проходить весь процесс заново, тратя время.

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Теперь же благодаря разрешению процесс подачи деклараций будет автоматизирован. Система проследит за полнотой информации и укажет, если какое-то из полей не заполнены. При заполнении всех полей возвратов не будет вовсе. То есть если удалось отправить декларацию через Дію, тогда система ее автоматически примет.

Какие услуги вскоре заработают

По словам Свириденко, правительство работает над расширением перечня услуг, которые бизнес сможет получить через єДозвіл. На заседании 13 сентября правительство добавило в этот перечень заключение Минэкономики, дающее право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

«Мы расширили перечень услуг, которые будут в функционале єДозвіл. Хотим, чтобы предприниматели могли получить и заключение, дающее право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. До сих пор заключение выдавалось в бумажной форме. В скором времени подача документов будет занимать до одного часа вместо нескольких дней», — рассказала Свириденко.

Эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в Дії.

Продление предельных сроков может применяться для операций, например, по импорту сложных технических изделий, изготовление или транспортировка которых требует значительного времени, по импорту товаров военного назначения, товаров, заказанных по результатам международных тендеров и т. д. Только в 2023 году Минэкономики выдало полторы тысячи заключений, которые дают право на продление, за первое полугодие этого года почти 600.

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Как отметил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, в планах Минэкономики полная цифровизация разрешений и лицензий.

«Долгосрочно у нас амбициозная цель — 100% разрешений и лицензий Минэкономики выдает в электронном формате, а среднее время обработки заявок составляет один рабочий день», — сказал Александр Циборт.

Зачем это необходимо

После перевода процесса подачи в онлайн бизнес будет иметь возможность превентивно устранять недостатки заявок. Алгоритм программы будет указывать, какие поля заполнены некорректно. Если добавленный к заявке документ не отвечает требованиям, предприниматели будут оперативно получать через Дію комментарии специалистов Минэкономики. Это позволит быстро устранить недостатки и избежать необходимости подавать заявление повторно.

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