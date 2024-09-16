Кабмин удешевил кредиты для бизнеса через госпрограммы — Finance.ua

Кабмин удешевил кредиты для бизнеса через госпрограммы Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Кабмин удешевил кредиты для бизнеса через госпрограммы

Кабинет Министров принял постановление, которым усовершенствуется процесс предоставления финансовой государственной поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса в рамках программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и «Доступный факторинг».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Правительство поддержало предложенные Минфином изменения для усовершенствования процессов предоставления финансовой государственной поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП), что особенно важно в условиях полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Что предусматривает постановление:

возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания государственной поддержки (программ 5−7-9) с партнерскими программами уполномоченных банков;

усовершенствование механизма предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП);

внедрение условий экологических и социальных стандартов Всемирного банка при предоставлении кредитов сельскохозяйственным предприятиям с 01.12.2024 в рамках Программы 5−7-9.

Кроме того, правительство урегулировало выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского предпринимательства, в частности, с Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства.

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