На что жалуется украинский бизнес. Отчет Совета бизнес-омбудсмена — Finance.ua

На что жалуется украинский бизнес. Отчет Совета бизнес-омбудсмена Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

На что жалуется украинский бизнес. Отчет Совета бизнес-омбудсмена

В апреле-июне 2024 года Совет бизнес-омбудсмена получил 299 жалоб о недобросовестном поведении государственных органов. 185 жалоб было закрыто и по 80 делам продолжается расследование.

Об этом свидетельствует квартальный отчет Совета бизнес-омбудсмена.

Кроме постоянной работы над рассмотрением жалоб (299 жалоб получено и 185 дел закрыто в апреле-июне 2024 г.), в отчетном квартале Совет уделил особое внимание исследованию феномена налоговых проверок.

Самые популярные темы обращений

В течение апреля-июня 2024 года налоговые вопросы составили 62% жалоб (186 обращений) предпринимателей в Совет бизнес-будсмена.

Налоговые проверки оказались во втором квартале в лидерах обращений бизнеса — 29% от количества налоговых жалоб.

Вместе с тем, жалобы по СМКОР (вопрос блокирования налоговых накладных и соответствующей системы мониторинга оценки рисков) продемонстрировали тенденцию к уменьшению: с 66% (136 жалоб) в IV кв. 2023 до 58% в I кв. 2024 года и соответственно до 53% в отчетном II квартале.

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В отчетном квартале жалобы бизнеса в отношении правоохранительных органов составили 11%. По сравнению с предыдущими кварталами наблюдается незначительное уменьшение жалоб на правоохранительную тематику.

В апреле-июне количество жалоб на таможенную тематику осталось на уровне 7% (20 обращений) от общего количества жалоб. Для сравнения в первом квартале Рада получила 23 обращения (7% соответственно). Поэтому таможенные вопросы еще раз вошли в ТОП-3 предметов обращений в Раду.

Портрет жалобщика

Малый и средний бизнес составляет преобладающую долю жалобщиков Совета бизнес-омбудсмена — 62% жалоб. Обращения от крупных компаний во втором квартале 2024 составили 38%.

Украинские компании подали в Совет 88% жалоб в отчетном квартале. Доля жалоб от иностранного бизнеса составила 12%.

Выводы расследований

Совет выяснил, что 99% налоговых поступлений бюджета обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, доля же поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 7 лет не достигала и 1%.

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Совет также заметил существенные разрывы между суммами начислений, согласований и фактическими поступлениями в бюджет.

Более 90% фактических и плановых проверок завершаются составлением акта. Радикально же иная тенденция наблюдается во внеплановых проверках — с 2018 года с примерно 50% пропорция начала меняться в сторону постепенного увеличения актов, достигнув в 2023 году максимальной отметки — 75%.

Бизнес и профессиональное сообщество воспринимают налоговые проверки как фискально-карательный инструмент государства, дополнительно подрывающий доверие между плательщиками и государством.

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