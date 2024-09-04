Почти треть малого и среднего бизнеса финансируется исключительно за свой счет — Finance.ua

Почти треть малого и среднего бизнеса финансируется исключительно за свой счет Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Почти треть малого и среднего бизнеса финансируется исключительно за свой счет

Если до большой войны только на собственные средства в экономической и операционной деятельности рассчитывали 10% малого и среднего бизнеса, то теперь этот показатель вырос до 30%.

Об этом сообщил доцент КНЭУ им. Вадима Гетьмана, кандидат экономических наук Владислав Лавренюк.

По его словам, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину произошли существенные изменения в использовании отечественными бизнесами финансовых инструментов, а значит, значительно изменились стратегии финансирования и выживания предприятий.

«До полномасштабного вторжения подавляющая часть предприятий использовала банковские кредиты (31%) и лизинг (23%), что свидетельствует об активном привлечении внешнего финансирования для обеспечения бизнес-деятельности. Однако только собственные средства использовали всего 10% опрошенных, что подчеркивает зависимость бизнеса от внешних источников финансирования. Теперь финансовые стратегии бизнеса изменились — уже 30% опрошенных используют исключительно собственные деньги. То есть произошло смещение фокуса в сторону самодостаточности в условиях неопределенности», — детализировал исследователь.

При этом большинство респондентов, по его словам, склонны к использованию в будущем донорских средств. О таких ожиданиях сообщили 59% опрошенных. В то же время гипотеза о существенном влиянии войны на отношения бизнеса с банками, по данным исследования, не подтвердилась.

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«Большинство предприятий — 81% - не почувствовали значительных изменений в своих отношениях с банковскими учреждениями. Полагаем, что такие результаты являются признаком устойчивости банковской системы и ее бесперебойного функционирования в начале полномасштабного вторжения и в дальнейшем. В то же время, как показал опрос, 7% респондентов претерпели негативные и 3% - нейтральные изменения. Показатели действительно незначительны, что свидетельствует об ограниченном влиянии военных действий на отношения бизнеса и банков», — рассказал ученый.

Респонденты, оценившие такое сотрудничество негативно, преимущественно жаловались на усложнение условий кредитования и безосновательные, по их мнению, отказы в предоставлении ссудных средств. При этом, по словам Лавренюка, по сравнению с предыдущими военными годами сейчас таких отказов стало меньше.

Укрінформ По материалам:

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