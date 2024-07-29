Украине не хватает 4,5 миллиона работников для ежегодного экономического роста на 7% - Минэкономики — Finance.ua
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Украине не хватает 4,5 миллиона работников для ежегодного экономического роста на 7% - Минэкономики

Казна и Политика
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Украине не хватает 4,5 миллиона работников для ежегодного экономического роста на 7% - Минэкономики
Украине не хватает 4,5 миллиона работников для ежегодного экономического роста на 7% - Минэкономики
Чтобы достичь прогнозных макропоказателей на 2025−2027 годы, Украине нужно привлечь 4,5 миллиона дополнительных работников.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Она также отметила, что война и внутренняя миграция привели к значительному сокращению рабочей силы. Количество трудоустроенных уменьшилось с 11,5 миллиона в 2021 году до 9 миллионов в 2023 году, создав кадровый дефицит и структурную безработицу.
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«По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно», — сообщила Бережная.
В то же время первый замминистра Алексей Соболев отметил, что по итогам первого полугодия 2023 года ВВП вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.
«Что касается прогнозных макропоказателей на 2025−2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности», — сказал Соболев.

Прогнозы роста ВВП от Кабмина

Напомним, в июле Кабинет Министров принял Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, согласно которой прогнозируется постепенное восстановление экономики. В ожиданиях на 2025 год — рост ВВП на 2,7%, а на 2026 и 2027 годы — на 7,5% и 6,2% соответственно.
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Ожидается, что основной вклад в рост ВВП будет иметь инвестиционный спрос, в частности, благодаря восстановлению инфраструктуры и развитию оборонных мощностей. Бюджет также будет способствовать росту через финансирование капитальных расходов и программы поддержки бизнеса.
Также прогнозируется, что спрос домохозяйств существенно повлияет на ВВП, благодаря росту оплаты труда на фоне структурного дисбаланса на рынке труда. К 2027 году планируется снижение уровня безработицы до 16% (в 2024 году — 17,7%, в 2026 году — 17,4%). Размер минимальной заработной платы в 2025—2027 годах составит 8000 грн.
По материалам:
Діло
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