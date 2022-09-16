В Украине квартиры будут продавать по новым правилам — Finance.ua

В Украине квартиры будут продавать по новым правилам Сегодня 21:02 — Недвижимость

В Украине квартиры будут продавать по новым правилам, www.freepik.com

В Украине квартиры в новостройках будут продавать по новым правилам. Все застройщики обязуются регистрировать каждую квартиру в специальном реестре Минюста.

Об этом в эфире «Украинского радио» рассказала заместитель председателя Комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она напомнила, что 15 августа 2022 года народные депутаты приняли законопроект № 5091 «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Следовательно, продажа квартир будет происходить исключительно в законных стройках.

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«Этот законопроект даст возможность работать добропорядочным застройщикам, работающим честно в законодательном поле, и полностью выведет с рынка всех тех, кто работает серым или черным способом», — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что застройщик должен иметь все разрешительные документы, чтобы зарегистрировать каждую квартиру в реестре Минюста.

«Сейчас мы говорим за первичный рынок недвижимости, за новое строительство. Теперь застройщик, который захочет продавать квартиры, должен обязательно в специальном реестре Министерства юстиции зарегистрировать каждую квартиру как специальный объект имущественного права. В этот реестр он сможет попасть и осуществить такую регистрацию только тогда, когда у него будут все разрешительные документы», — сказала она.

Шуляк говорит, что ранее нечестный застройщик, у которого не было разрешительных документов, мог вырыть яму, поставить забор и уже открывать продажи.

«Обычные люди не понимали, есть ли у него разрешительные документы или их нет, как это проверить, нужно ли нанимать юристов, адвокатов и т.д. Тогда застройщик активно начинал рекламную кампанию, поощрял всех вкладывать деньги, но оказывалось, что люди инвестировали в незаконное строительство. Сейчас на уровне государственных регуляторных механизмов такой возможности не будет», — пояснила народная депутат.

Она пояснила, что регистрация каждой квартиры в реестре Минюста делает невозможными все двойные и тройные перепродажи.

Шуляк также отметила, что «с принятием этого закона появится специальное имущественное право. Его банки смогут брать в залог для того, чтобы развивался и рынок ипотеки. То есть это уже зарегистрированное имущественное право, имеющее соответствующую стоимость для того, чтобы банки могли работать с таким активом».

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Українське радіо По материалам:

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