Привлекательны ли инвестиции в украинскую недвижимость для иностранцев — аналитика ЛУН Сегодня 12:01 — Недвижимость

Привлекательны ли инвестиции в украинскую недвижимость для иностранцев — аналитика ЛУН, freepik.com

Президент Зеленский объявил о старте информационной кампании по привлечению иностранных инвестиций в Украину. Сегодня доля интереса из-за границы к инвестициям в украинские новостройки составляет 17% для Киева, 14% для Львовского региона и 23% для Одесского.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Зарубежный интерес к украинскому рынку недвижимости представлен как украинцами, временно вынужденно выехавшими в безопасные страны, так и иностранцами, потому что Украина сейчас получает рекордное количество внимания за всю историю своего существования.

Так, 54% заинтересованных именно столичными новостройками находились в Киеве и области, 17% из других стран, 29% из других областей Украины, в том числе 9% из Львовской области.

Интерес к новым метрам Львовской области представлен на 53% местными жителями, 14% из других стран, 21% из столицы, а также 12% из других областей.

Наибольшую относительную долю интереса среди людей из зарубежья составляет Одесская область — 23% среди всех заинтересованных этим регионом исследовали рынок новостроек, находясь в других странах. 25% — это жители Киева и только 16% — другие области Украины.

Кроме Киева, самая большая относительная доля заинтересованности у жителей столицы — 29% в Винницкой области, 28% в Закарпатье и Черкасской области.

«Самой патриотичной» в интересе к новым метрам оказалась Полтавская область. 59% всего интереса к этому региону сосредоточено именно в нем. На втором месте — Днепропетровская и ее 54%.

Инфографика: ЛУН

Насколько привлекательна украинская недвижимость для инвестиций

Цены на покупку квартир в новостройках который месяц растут в национальной валюте.

Столичный метр нового жилья за 6 месяцев войны подорожал на 12 400 грн и сейчас составляет 48 200 грн/м2. На втором месте Днепр, где стоимость метра в новостройке в среднем составляет 40 700 грн/м2. На третьем месте Львов и Одесса — 34 600 грн/м2.

Инфографика: ЛУН

Наибольший прирост за время войны показал Ужгород, где новое жилье подорожало на 14 200 грн за квадратный метр у застройщика и сегодня стоит 39 700 грн/м2.

Как меняется стоимость недвижимости в Европе

Согласно данным Евростата в Европе в среднем цены на недвижимость выросли за год на 9.8% (сравнивают первый квартал 2022 года с первым кварталом 2021 года).

Самый большой прирост показала Чехия +24.7%, Эстония +21%, Венгрия +20.6%.

Наименьший прирост показал Франция +7.1%, Мальта +6.7%, Италия +4.6%, Финляндия +4.3 и Кипр +1.1%. Ни в одной из стран Европы жилье не подешевело.

Будут ли вкладывать в украинские метры иностранные инвесторы

Что касается непосредственно рискованности инвестиций, активная война, конечно, влияет на надежность таких инвестиций. Но если рассматривать долгосрочную перспективу в пределах более чем нескольких лет, нет сомнений, что Украина победит. И если украинская экономика будет расти дальше, города будут развиваться, с ними вырастет стоимость жилья. Оценка текущего «военного дисконта» на новые метры и возможных прибылей в долгую лежит на личных плечах каждого инвестора. Денис Судилковский, директор по маркетингу ЛУН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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