Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ

Особисті фінанси
927
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ, www.freepik.com
Президент підписав розроблений та ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 5091, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості.
Про це повідомила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк на сторінці у Facebook.
Читайте також
«Відтепер ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти у будівництво свого житла, більш захищеними», — заявила Шуляк.

Що зміниться:

  • забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;
  • кожна майбутня квартира у багатоквартирному будинку має бути зареєстрована у реєстрі речових прав Мін’юсту як окремий об’єкт майнових прав;
  • забудовник буде розкривати інформацію про кількість вже проданих у будинку квартир;
  • інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником;
  • забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію.
За її словами, в законі є ще багато запобіжників від недоброчесних забудовників.
Місце для вашої реклами
«Впевнена, що це допоможе відновити довіру до будівельних компаній, а ринок житлової забудови нарешті стане цивілізованим», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

  • 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому;
  • ухвалення закону надасть можливість запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. При цьому норми про оподаткування будуть внесені пізніше окремою ініціативою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.