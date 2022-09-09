Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ — Finance.ua

Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ, www.freepik.com

Президент підписав розроблений та ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 5091 , який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості.

Про це повідомила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк на сторінці у Facebook.

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«Відтепер ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають кошти у будівництво свого житла, більш захищеними», — заявила Шуляк.

Що зміниться:

забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;

кожна майбутня квартира у багатоквартирному будинку має бути зареєстрована у реєстрі речових прав Мін’юсту як окремий об’єкт майнових прав;

забудовник буде розкривати інформацію про кількість вже проданих у будинку квартир;

інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником;

забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію.

За її словами, в законі є ще багато запобіжників від недоброчесних забудовників.

«Впевнена, що це допоможе відновити довіру до будівельних компаній, а ринок житлової забудови нарешті стане цивілізованим», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому;

ухвалення закону надасть можливість запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. При цьому норми про оподаткування будуть внесені пізніше окремою ініціативою.



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