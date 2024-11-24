В Украине изменят подход к установлению валютных курсов — Finance.ua

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В Украине изменят подход к установлению валютных курсов

Валюта
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В Украине изменят подход к установлению валютных курсов
В Украине изменят подход к установлению валютных курсов
Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и публикации валютных индикаторов, в частности, курсов гривны к другим валютам, кроме доллара.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Как отметили в ведомстве, завершилось обсуждение проекта изменений в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса по отношению к доллару США и учетной цене банковских металлов.

Курс валют

Официальный курс гривны по отношению к доллару США по-прежнему будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке.
Он обнародуется в 15.30 на следующий день. НБУ также обнародует расчетный курс гривны по отношению к доллару по состоянию на 12:00.
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Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке. Это делается на основании котировок BFIX (Bloomberg Fixing).
Теперь берется значение на конкретный момент, по состоянию на 15 часов. Курсы будут рассчитываться из-за среднего значения за период.
НБУ планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
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Нацбанк также намерен отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.
Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту.
Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.
По материалам:
Finance.ua
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