В Украине изменят подход к установлению валютных курсов — Finance.ua

В Украине изменят подход к установлению валютных курсов Сегодня 15:35 — Валюта

В Украине изменят подход к установлению валютных курсов

Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и публикации валютных индикаторов, в частности, курсов гривны к другим валютам, кроме доллара.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Как отметили в ведомстве, завершилось обсуждение проекта изменений в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса по отношению к доллару США и учетной цене банковских металлов.

Курс валют

Официальный курс гривны по отношению к доллару США по-прежнему будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке.

Он обнародуется в 15.30 на следующий день. НБУ также обнародует расчетный курс гривны по отношению к доллару по состоянию на 12:00.

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Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке. Это делается на основании котировок BFIX (Bloomberg Fixing).

Теперь берется значение на конкретный момент, по состоянию на 15 часов. Курсы будут рассчитываться из-за среднего значения за период.

НБУ планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Нацбанк также намерен отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту.

Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

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