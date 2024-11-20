Ожидать ли скачка курса доллара к гривне после прихода Трампа — Finance.ua

Ожидать ли скачка курса доллара к гривне после прихода Трампа
Курс доллара зависит от объема международной помощи, которую Национальный банк тратит на поддержку гривны. Страны Запада близки к выделению Украине средств от российских активов, и это не зависит от будущей администрации США.
Об этом сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в интервью радио NV.
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«Здесь, конечно, возникает вопрос обменного курса, потому что международная помощь — это то, что позволяет Национальному банку удерживать курс на относительно стабильном уровне или ослаблять его очень умеренными темпами, которые не должны создавать каких-то неудобств для бизнеса и населения», — сказал он.
По его словам, Украине нужно примерно 35 млрд долларов ежегодно, для того чтобы НБУ был «в полном комфорте и давал для валютного рынка столько валюты, сколько нужно, чтобы не возникал дефицит, чтобы не возникало ситуаций, когда нам грозит там резкое изменение курса, резкое обесценивание гривны».
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«Получаем ли мы 35 млрд долларов в следующем году? Я бы сказал, что за последние несколько недель появилось очень много аргументов в пользу того, что все же эти средства поступят в полном объеме и своевременно», — сказал он.
Ваврищук сообщил, что большую часть этой суммы составят процентные доходы от обездвиженных российских активов.
«И все выглядит так, что независимо от того, какой будет позиция новой администрации в США по вопросу финансовой поддержки Украины, эти средства мы в любом случае получим, потому что нам передают доходы, опять же, от российских активов», — считает эксперт.
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«Да, временно кредиторами будут США и Европейский Союз, но потом эти средства они будут возвращать себе, забирая эти процентные доходы от российских активов», — сказал он.
По его словам, механизмы уже финализированы, это гарантия того, что необходимую сумму в следующем году, около 35 млрд долларов, Украина получит.
«Я в этой части, по крайней мере, сейчас, посмотрю на ситуацию достаточно уверенно», — сказал Ваврищук.
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