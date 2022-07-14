В Украине изменились цены на квартиры: сколько стоит жилье — Finance.ua

В Украине изменились цены на квартиры: сколько стоит жилье Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Украине изменились цены на квартиры: сколько стоит жилье

В Украине с начала года стоимость покупки квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 8%, в новостройке — на 11%. В результате в среднем за квадрат на вторичке придется отдать около 19 тыс. грн, в новом доме — 25,6 тыс. грн.

Об этом говорится в данных портала OLX. "Конечно, на финальную цену квартиры влияют различные факторы: локация, инфраструктура, этаж, планировка, отделка и прочее.

Что с ценами:

например, в доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн;

в новостройке «за квадрат» придется выложить почти вдвое больше — 44 779 грн.

Квартиры с ремонтом:

квадратный метр во вторичном жилищном фонде с современным ремонтом обойдется в среднем в 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 885 грн;

если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36 373 грн, с косметическим ремонтом — в 26 691 грн, а под чистовую отделку — в 25 843 грн;

самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья будет авторский проект — 36 549 грн/м² и 53 127 грн/м² соответственно.

Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах на вторичке в среднем стоит 22 278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3-8 этажах — 23 521 грн/м² и 30 565 грн/м² соответственно.

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Самые выгодные цены на вторичку в Сумской области, на первичном рынке — в Ивано-Франковской области.

Если сравнивать цены в регионах Украины, то самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17 834 грн. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18 837 грн/м²) и Сумская (19 597 грн/м²).

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные Dom.Ria, в Киеве средняя цена за квадратный метр в «экономе» составляет 27 тыс. грн. Можно найти более дешевые варианты, по 22 тыс. грн за кв. м, максимальные цены не превышают 30 тыс. грн за один «квадрат»;

в июле-августе застройщики предложат потенциальным покупателям жилья на первичном рынке скидки в размере от 10 до 25%.

Обозреватель По материалам:

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