Цены на аренду в Киеве в июле — Finance.ua
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Цены на аренду в Киеве в июле

Недвижимость
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Цены на аренду в Киеве в июле
Цены на аренду в Киеве в июле, www.freepik.com
С началом полномасштабного вторжения цены на аренду упали от 38% до 56%.
Об этом свидетельствует аналитика данных приложения для аренды квартир в Киеве bird.

Количество арендаторов

Количество искателей аренды жилья в июле увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас оно составляет около 90% довоенного количества. Ожидается, что при стабильной ситуации в столице в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню начала февраля.
Инфографика: bird
Инфографика: bird
С начала июля наблюдается остановка падения цен, рынок аренды стабилизируется.

Цены на аренду

Медиана цены 12 июля по сравнению с 24 февраля выглядит так:
  • 1-комнатные: 13 000 грн → 8000 грн (-38%);
  • 2-комнатные: 21 600 грн → 12600 грн (-42%);
  • 3-комнатные: 46 100 → 20 500 грн (-56%).
Инфографика: bird
Инфографика: bird
Падение цен на аренду в Киеве можно объяснить тем, что количество вариантов, среди которых можно выбирать, очень сильно возросло, а спрос — уменьшился. У арендатора больший выбор, поэтому он может выбирать квартиру с более качественным ремонтом, в более привлекательном доме и лучшей локации.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные Dom.Ria, в Киеве средняя цена за квадратный метр в «экономе» составляет 27 тыс. грн. Можно найти более дешевые варианты, по 22 тыс. грн за кв. м, максимальные цены не превышают 30 тыс. грн за один «квадрат»;
  • в июле-августе застройщики предложат потенциальным покупателям жилья на первичном рынке скидки в размере от 10 до 25%;
  • по словам президента Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрия Питы, ситуация с арендой в Украине в целом налаживается, потому что панические настроения отошли на задний план, поэтому цены постепенно возвращаются к уровню довоенных.

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По материалам:
Finance.ua
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