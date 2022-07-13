Цены на аренду в Киеве в июле — Finance.ua

Цены на аренду в Киеве в июле Сегодня 09:01 — Недвижимость

Цены на аренду в Киеве в июле, www.freepik.com

С началом полномасштабного вторжения цены на аренду упали от 38% до 56%.

Об этом свидетельствует аналитика данных приложения для аренды квартир в Киеве bird

Количество арендаторов

Количество искателей аренды жилья в июле увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас оно составляет около 90% довоенного количества. Ожидается, что при стабильной ситуации в столице в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню начала февраля.

Инфографика: bird

С начала июля наблюдается остановка падения цен, рынок аренды стабилизируется.

Цены на аренду

Медиана цены 12 июля по сравнению с 24 февраля выглядит так:

1-комнатные: 13 000 грн → 8000 грн (-38%);

2-комнатные: 21 600 грн → 12600 грн (-42%);

3-комнатные: 46 100 → 20 500 грн (-56%).

Инфографика: bird

Падение цен на аренду в Киеве можно объяснить тем, что количество вариантов, среди которых можно выбирать, очень сильно возросло, а спрос — уменьшился. У арендатора больший выбор, поэтому он может выбирать квартиру с более качественным ремонтом, в более привлекательном доме и лучшей локации.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные Dom.Ria, в Киеве средняя цена за квадратный метр в «экономе» составляет 27 тыс. грн. Можно найти более дешевые варианты, по 22 тыс. грн за кв. м, максимальные цены не превышают 30 тыс. грн за один «квадрат»;

в июле-августе застройщики предложат потенциальным покупателям жилья на первичном рынке скидки в размере от 10 до 25%;



по словам президента Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрия Питы, ситуация с арендой в Украине в целом налаживается, потому что панические настроения отошли на задний план, поэтому цены постепенно возвращаются к уровню довоенных.

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