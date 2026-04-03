В Украине изменили требования к производству авто, автобусов, мотоциклов и прицепов 03.04.2026, 14:17

Правительство утвердило новый регламент по конструкции колесных транспортных средств. Речь идет о требованиях к производству автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины.

О чем идет речь

Речь идет именно о производстве, а не о тех транспортных средствах, которые уже есть в пользовании.

В министерстве говорят, что технический регламент определяет стандарты, по которым производится транспорт и запчасти к нему.

Поскольку Украина движется к членству в Европейском Союзе, этот процесс должен соответствовать стандартам и требованиям ЕС. В настоящее время в Украине действуют требования только к 30 системам транспортных средств. В ЕС такие требования утверждены в 75 системах.

Это означает, что Украина имплементировала менее 40% норм в сфере безопасности и конструкции авто. Обновленный техрегламент сокращает этот разрыв.

Что меняется

В Украине впервые внедряются современные требования, уже действующие в ЕС, в частности:

системы автоматического экстренного торможения (AEBS)

системы экстренного вызова (eCall)

новые требования к освещению, сигнализации и тормозным системам

обновленные стандарты защиты пассажиров (в том числе во время ДТП)

Также новые правила предусматривают требования к системам защиты транспортных средств от несанкционированного доступа, включая кибербезопасность.

Внедряются современные требования к выбросам CO₂, потребление горючего и энергоэффективности (в том числе по стандартам WLTP).

Для ряда систем (тормоза, ремни безопасности, освещение, детские кресла и т. д. ) повышаются технические требования к актуальным европейским нормам.

Вводятся новые формы сертификатов и технической документации, адаптированные к современным транспортным средствам — включая электромобили и гибридные авто.

Для чего это

Принятие технического регламента — шаг к интеграции в европейское транспортное пространство, повышение безопасности транспорта для водителей и пассажиров, упрощение доступа украинских транспортных средств к рынку ЕС; возможность взаимного признания сертификатов и интеграции в европейские системы.

Обновлены правила сертификации запчастей к этим транспортным средствам

Прежде всего, речь идет о цифровизации процедуры для предупреждения злоупотреблений и обеспечения прозрачности.

внедряется обязательная фотофиксация испытаний транспорта,

все сертификаты о соответствии транспортных средств и протоколы испытаний будут вноситься в специальный Реестр.

Реестр уже создан, и на его основе будут проверять достоверность сертификатов и испытаний.

