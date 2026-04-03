0 800 307 555
ру
В Украине изменили требования к производству авто, автобусов, мотоциклов и прицепов

Казна и Политика
475
Правительство утвердило новый регламент по конструкции колесных транспортных средств. Речь идет о требованиях к производству автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины.

О чем идет речь

Речь идет именно о производстве, а не о тех транспортных средствах, которые уже есть в пользовании.
В министерстве говорят, что технический регламент определяет стандарты, по которым производится транспорт и запчасти к нему.
Поскольку Украина движется к членству в Европейском Союзе, этот процесс должен соответствовать стандартам и требованиям ЕС. В настоящее время в Украине действуют требования только к 30 системам транспортных средств. В ЕС такие требования утверждены в 75 системах.
Это означает, что Украина имплементировала менее 40% норм в сфере безопасности и конструкции авто. Обновленный техрегламент сокращает этот разрыв.

Что меняется

В Украине впервые внедряются современные требования, уже действующие в ЕС, в частности:
  • системы автоматического экстренного торможения (AEBS)
  • системы экстренного вызова (eCall)
  • новые требования к освещению, сигнализации и тормозным системам
  • обновленные стандарты защиты пассажиров (в том числе во время ДТП)
Также новые правила предусматривают требования к системам защиты транспортных средств от несанкционированного доступа, включая кибербезопасность.
Внедряются современные требования к выбросам CO₂, потребление горючего и энергоэффективности (в том числе по стандартам WLTP).
Для ряда систем (тормоза, ремни безопасности, освещение, детские кресла и т. д.) повышаются технические требования к актуальным европейским нормам.
Вводятся новые формы сертификатов и технической документации, адаптированные к современным транспортным средствам — включая электромобили и гибридные авто.

Для чего это

Принятие технического регламента — шаг к интеграции в европейское транспортное пространство, повышение безопасности транспорта для водителей и пассажиров, упрощение доступа украинских транспортных средств к рынку ЕС; возможность взаимного признания сертификатов и интеграции в европейские системы.
Обновлены правила сертификации запчастей к этим транспортным средствам
Прежде всего, речь идет о цифровизации процедуры для предупреждения злоупотреблений и обеспечения прозрачности.
  • внедряется обязательная фотофиксация испытаний транспорта,
  • все сертификаты о соответствии транспортных средств и протоколы испытаний будут вноситься в специальный Реестр.
Реестр уже создан, и на его основе будут проверять достоверность сертификатов и испытаний.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems