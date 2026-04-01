В США создали суперузкое авто (видео)

В США создали суперузкое авто (видео)
В США создали суперузкое авто (видео)
В США создали необычное транспортное средство — чрезвычайно узкий автомобиль, по габаритам напоминающий мотоцикл. Автором проекта стал блогер Тайлер Фивер, показавший процесс переделки на своем YouTube-канале Prop Department.
Основой для эксперимента стал Ford Festiva 1988 — североамериканская версия Mazda 121. Автомобиль разрезали вдоль и удалили центральную часть кузова, существенно уменьшив его ширину.
Точные размеры не разглашаются, однако известно, что авто в ширину менее одного метра — оно способно проехать в дверной проем шириной около 90 см.
После модификации машина стала двухместной, но с необычным расположением сидений: пассажир сидит сзади водителя как на мотоцикле. Из-за ограниченного пространства пришлось даже укоротить руль.
Несмотря на кардинальные изменения, часть элементов оставили без изменений — в частности дверь, оптику, сигнал, а также подвеску и тормоза.
Бензиновый двигатель в столь узком кузове не поместился, поэтому его заменили на электромотор с батареей, заимствованные с электробайка.
Интересно, что авто сохранило регистрацию и страховку, поэтому может легально передвигаться по дорогам общего пользования. В то же время создатель признает: из-за узкой конструкции машина не слишком устойчива, но это не мешает ему тестировать ее в городе.
По материалам:
Корреспондент.net
