В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений — Finance.ua

В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений Сегодня 09:01 — Личные финансы

В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

Сервисные Центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Восстановить документы, сдать экзамен или обменять водительское удостоверение теперь можно в любом населенном пункте.

Об этом сообщает МВД Украины

«Отныне нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места вашей регистрации», — сказано в сообщении.

Кроме того, граждане, переехавшие на временное жительство в другое место, могут получить водительское удостоверение или сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком подразделении сдан теоретический (практический) экзамен.

«Лица, у которых истек срок лишения права управления, могут получить свое водительское удостоверение и сдать экзамены в удобном для них центре МВД», — говорят в министерстве.

Справка Finance.ua:

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назначить надлежащего пользователя снова можно в электронном кабинете водителя. С 20 сентября можно назначить надлежащего пользователя транспортного средства и отменить такое назначение;



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