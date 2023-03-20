В Украине изменили правила налогообложения доходов военных — Finance.ua

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В Украине изменили правила налогообложения доходов военных

Личные финансы
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В Украине изменили правила налогообложения доходов военных
В Украине изменили правила налогообложения доходов военных
Кабмин урегулировал вопросы налогообложения доходов украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в ходе полномасштабного вторжения рф.
Как говорится в разъяснении Минобороны.
«Военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации», — сказано в сообщении.
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Соответствующие изменения в постановление правительства от 30 декабря 2015 г. № 1161 во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения» внесены 17 марта.
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В новой редакции постановления теперь определены основания для осуществления применения льготы по налогообложению военным сбором денежного довольствия лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии. А именно: выписки (копии) из приказов командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного законодательством для лиц, принимающих непосредственное участие в указанных мероприятиях.

Справка Finance.ua:

  • украинские военнослужащие — клиенты ПриватБанка — в рамках специальной программы сбережений «Слава Героям» открыли вкладов на сумму 2 млрд грн;
  • недавно Минобороны Украины изменило порядок начисления зарплат военнослужащим, отменив дополнительные выплаты для военных, которые не выполняют боевых задач. Однако не все согласны с такими изменениями, поэтому в Верховной Раде предлагают новый законопроект;
  • семья каждого военного, погибшего, защищая Родину во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию — единовременное пособие в размере 15 млн грн.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать 🧐

По материалам:
Finance.ua
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