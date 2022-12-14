В Украине хотят ввести цифровую почтовую марку — законопроект — Finance.ua
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В Украине хотят ввести цифровую почтовую марку — законопроект

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Группа народных депутатов зарегистрировали законопроект № 8280 о внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» (об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки), которым предлагается законодательно урегулировать понятие цифровой марки и ее выпуска «Укрпочтой».
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Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О почтовой связи» и определить, что цифровая почтовая марка — уникальный (невзаимозаменяемый) виртуальный актив, удостоверяющий имущественные права на цифровое изображение почтовой марки или производного произведения от изображения почтовой марки, как объект гражданских прав, определенный индивидуальными признаками, и может быть заменен аналогичным виртуальным активом без изменения его стоимости и/или сущности.
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Предполагается, что цифровая почтовая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, предоставляемой назначенным оператором почтовой связи (сейчас «Укрпочта»).
Порядок использования цифровой почтовой марки будет определяться назначенным оператором почтовой связи (Укрпочта).
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Как отмечается в пояснительной записке, "на сегодняшний день технологии являются одним из многих инструментов, используемых обществом для решения собственных проблем.
В частности, в деятельности национального оператора почтовой связи существует необходимость использования на уровне с почтовой маркой цифровой марки как цифровой технологии.
С развитием технологий защиты авторских прав на изображение почтовой марки требуется введение понятия «цифровая почтовая марка», которая будет цифровой копией изображения почтовой марки и не будет относиться к знакам почтовой оплаты".
По материалам:
Судебно-юридична газета
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