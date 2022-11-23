Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства

Правительство продлило срок выполнения АО «Укрпочта» функций организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Продлен срок выполнения АО „Укрпочта“ функций организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей, до последнего дня месяца, предшествующего месяцу вступления в силу договора с победителем конкурса», — говорится в сообщении.

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По информации Мельничука, соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2021 № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

Изменениями, в частности, предусмотрено проведение Пенсионным фондом Украины конкурса по выбору операторов почтовой связи для выплаты и доставки пенсий и денежной помощи в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Кроме того, из перечня участников конкурса исключены субъекты хозяйствования, которые осуществляют вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг (обработка и оплата финансовых трансакций).

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Укрінформ По материалам:

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