Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства — Finance.ua
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Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства

Казна и Политика
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Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства
Укрпочта будет доставлять пенсии до избрания нового оператора — решение правительства
Правительство продлило срок выполнения АО «Укрпочта» функций организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Продлен срок выполнения АО „Укрпочта“ функций организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей, до последнего дня месяца, предшествующего месяцу вступления в силу договора с победителем конкурса», — говорится в сообщении.
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По информации Мельничука, соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2021 № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».
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Изменениями, в частности, предусмотрено проведение Пенсионным фондом Украины конкурса по выбору операторов почтовой связи для выплаты и доставки пенсий и денежной помощи в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Кроме того, из перечня участников конкурса исключены субъекты хозяйствования, которые осуществляют вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг (обработка и оплата финансовых трансакций).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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