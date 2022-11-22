Пенсионный фонд в ноябре выплатил пенсий на 43 миллиарда гривен — Finance.ua
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Пенсионный фонд в ноябре выплатил пенсий на 43 миллиарда гривен

Казна и Политика
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Пенсионный фонд в ноябре выплатил пенсий на 43 миллиарда гривен
Пенсионный фонд в ноябре выплатил пенсий на 43 миллиарда гривен
Пенсионный фонд Украины направил на выплаты пенсий за ноябрь 43 млрд грн. Уполномоченные банки засчитали клиентам 100% профинансированных сумм.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.
«По состоянию на 21 ноября на пенсионные выплаты направлено 43 млрд грн, в том числе 9,3 млрд грн — на выплату пенсий через АО „Укрпочта“, 33,7 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что уполномоченными банками зачислены на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 20 ноября доставлено 81,8% профинансированных сумм.
В ноябре предоставлено 527 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 21 ноября — 32 тысячи.

Справка Finance.ua:

  • услуги в Пенсионном фонде Украины предоставляются по принципу экстерриториальности, что позволяет обслуживать граждан в избранном ими территориальном органе Фонда, то есть не привязываясь к прописке (зарегистрированному месту жительства);
  • каждый год растет стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. В 2022 году нужно иметь 29 лет страхового стажа, тогда как в 2023 — 30 лет, а в 2028 — не менее 35 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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