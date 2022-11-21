«Укрпочта» вводит для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн — Finance.ua
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«Укрпочта» вводит для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн

Личные финансы
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«Укрпочта» вводит для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн
«Укрпочта» вводит для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн
«Укрпочта» вводит для бизнес-клиентов новое сервисное решение. Корпоративные клиенты смогут заключать договоры с компанией онлайн.
Об этом говорится на сайте компании.
«Укрпочта продолжает внедрение новых сервисных решений для корпоративных клиентов — объявляет предложение (оферту) на заключение единого онлайн-договора», — сказано в сообщении.
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Заключив указанный договор, бизнес-клиенты Укрпочты смогут получать соответствующие услуги по пересылке внутренних и международных отправлений, письменной корреспонденции с пометкой об оплате, а также получат возможность подписания договора с помощью квалифицированной электронной подписи.
«Такая новация позволит повысить качество и скорость обслуживания, упростить процедуру составления договора и минимизировать объемы оформления документов», — говорят в Укрпочте.

Как заключить такой договор

Для того чтобы заключить соглашение оферты, необходимо заполнить его в электронном виде на сайте, загрузить подписанное заявление-присоединение и соответствующие документы с учетом юридического статуса Заказчика.
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«Отныне юридические лица, физические лица-предприниматели и субъекты независимой профессиональной деятельности могут на сайте Укрпочты оформить заявление-присоединение к договору оферты на внутренние, международные отправления и письменную корреспонденцию с пометкой об оплате», — добавили в компании.
Ознакомиться с заявлением-присоединением к договору оферты и другими деталями можно на официальном сайте Укрпочты по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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