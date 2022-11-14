Укрпочта завершила 9 мес.-2022 с чистым убытком 702 млн грн — Finance.ua

Укрпочта завершила 9 мес.-2022 с чистым убытком 702 млн грн Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

Укрпочта завершила 9 мес.-2022 с чистым убытком 702 млн грн

АО «Укрпочта», согласно международным стандартам бухгалтерской отчетности, завершило девять месяцев 2022 года с чистым убытком в размере 702,708 млн грн против чистой прибыли 131,473 млн грн за аналогичный период 2021 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход почтового оператора за отчетный период составил 7 млрд 418,94 млн грн, сократившись на 7,9%.

Валовая прибыль упала в четыре раза — до 295,5 млн грн, а операционные убытки составили 798,8 млн грн против 132,3 млн грн чистой прибыли за январь-сентябрь прошлого года.

Как сообщалось, по итогам первого полугодия чистый убыток почтового оператора составил 514,822 млн грн против чистой прибыли 7,342 млн грн на первое полугодие 2021 года, тогда как выручка сократилась на 12,6% — до 4,65 млрд грн.

В отчете за девять месяцев отмечается, что ситуация все еще остается нестабильной: «Укрпочта» продолжает оценивать полученный ущерб в результате боевых действий, но не имеет доступа к активам, расположенным на временно оккупированных территориях.

По состоянию на 30 сентября 2022 компания временно приостановила деятельность Херсонской и Луганской дирекций. Также приостановлена часть Запорожской, Николаевской, Донецкой и Харьковской дирекций, расположенных на оккупированных территориях. Выплата зарплаты на объектах на временно оккупированных территориях приостановлена.

В то же время, несмотря на обстоятельства, компания продолжает выполнять долговые обязательства перед кредиторами, отмечено в отчете.

Согласно ему, «Укрпочта» продолжает реализацию основных стратегических инвестиционных проектов, в частности по автоматизации стационарных отделений почтовой связи, завершению перехода на передвижные отделения в сельской местности (при финансовой поддержке и рефинансировании), внедрение ERP-системы и обновление других критических ІТ- систем.

За третий квартал 2022 заработало 11 точек базирования, на которых начали деятельность 108 передвижных отделений в рамках проекта «Сельское отделение».

Из-за военных действий компания приостановила на неопределенное время проекты строительства сортировочных хабов и депо, в том числе расторжение заключенных в 2021 году соответствующих договоров на строительство. При этом она продолжает реорганизацию логистической сети с фокусом на закупку нового сортировочного оборудования и релокацию сортировочных центров в более удобные помещения, но в меньшем масштабе инвестиций.

«Укрпочта» также продолжает проект Ernst&Young и Kinstellar по совершенствованию корпоративного управления, хотя военное положение делает невозможным распространение проекта на всей территории страны. Несмотря на это, за третий квартал «Укрпочте» удалось утвердить политику по комплаенсу и начать внешнюю оценку коррупционных рисков", — говорится в отчете.

В нем также говорится, что компания продлила действие договора на покупку контрольного пакета акций одного из частных коммерческих банков Украины и планирует завершить это соглашение до конца 2022 года.

«Приобретение банка позволит удержать клиентскую базу и создать действенный механизм обеспечения граждан финансовыми услугами в отдаленных уголках страны, особенно во время войны», — отмечается в отчете.

Кроме того, за третий квартал 2022 года «Укрпочта» продала девять объектов недвижимого имущества общей площадью 5 972,37 кв. м. Сумма поступлений от продаж составила 48,893 млн грн (без НДС), что, как ожидается, позволит оптимизировать расходы и повысить уровень удовлетворенности клиентов благодаря обновлению отделений.

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