Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!» — Finance.ua
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Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!»

Личные финансы
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Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!»
Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!»
АО «Укрпочта» 9 декабря представит долгожданную почтовую марку «Херсон — это Украина!», посвященную освобожденному городу-герою.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрпочта».
Номинальная стоимость марки U, равная 12 грн за марку, или 72 грн за лист из 6 марок. К марке будет выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и две художественные карточки.

Где купить

  • Купить почтовый выпуск «Херсон — это Украина!» можно будет с 9 декабря в отделениях оператора по всей стране и на маркетплейсах eBay и Amazon.
  • На продажу марок будут действовать ограничения. Один клиент может купить на один заказ не более 5 марочных листов, 2 конверта «Первый день», 10 конвертов и 10 открыток.
Заявленный тираж выпуска — 150 тыс. марочных листов или 900 тыс. почтовых марок. В компании подчеркивают, что почти 40% тиража было раскуплено в первые дни по предзаказу.
Отмечается, что клиенты, успевшие сделать предварительные заказы марки с херсонским арбузом в официальном почтовом маркете Укрпочты, смогут их получить, начиная с 9 декабря, сразу после официального старта продаж.
По материалам:
Укрінформ
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