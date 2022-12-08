Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!» Сегодня 10:43 — Личные финансы

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Херсон — это Украина!»

АО «Укрпочта» 9 декабря представит долгожданную почтовую марку «Херсон — это Украина!», посвященную освобожденному городу-герою.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрпочта».

Номинальная стоимость марки U, равная 12 грн за марку, или 72 грн за лист из 6 марок. К марке будет выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и две художественные карточки.

Где купить

Купить почтовый выпуск «Херсон — это Украина!» можно будет с 9 декабря в отделениях оператора по всей стране и на маркетплейсах eBay и Amazon.

в отделениях оператора по всей стране и на маркетплейсах eBay и Amazon. На продажу марок будут действовать ограничения. Один клиент может купить на один заказ не более 5 марочных листов, 2 конверта «Первый день», 10 конвертов и 10 открыток.



Заявленный тираж выпуска — 150 тыс. марочных листов или 900 тыс. почтовых марок. В компании подчеркивают, что почти 40% тиража было раскуплено в первые дни по предзаказу.

Отмечается, что клиенты, успевшие сделать предварительные заказы марки с херсонским арбузом в официальном почтовом маркете Укрпочты, смогут их получить, начиная с 9 декабря, сразу после официального старта продаж.

Укрінформ По материалам:

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