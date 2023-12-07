В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций — Finance.ua

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В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Казна и Политика
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В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций
В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций
Украина совместно с Еврокомиссией планирует создать стратегический запас лекарств. Использовать его намерены в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, выступая на конференции Управления Европейской комиссии по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA), сообщил, что в условиях полномасштабной войны очень высок риск возникновения чрезвычайных положений, связанных с эпидемической опасностью. В результате захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции значительно повысились риски радиационной и ядерной опасности.
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По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами развивают самодостаточную систему реагирования на чрезвычайные положения.
«В рамках пакетов медгарантий в Украине введено контактирование 193 медучреждений, которые потенциально будут оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях любого происхождения. Также в ПМГ включено обеспечение этих заведений перечнем первоначально необходимых лекарственных средств. Еврокомиссией был наработан ориентировочный табель и перечень лекарственных средств и медицинских на случай чрезвычайного положения. Мы обращаемся к коллегам из Еврокомиссии о возможности проработать этот список для реализации положений, определенных табелями, одобренными Еврокомиссией в нашей стране», — отметил Сергей Дубров.
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На встрече стороны обсудили вопрос создания стратегического запаса лекарственных средств в случае чрезвычайной ситуации любого происхождения.
Кроме того, состоялась встреча с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес. Она уверила в постоянной поддержке Украины со стороны Еврокомиссии. Стороны обсудили развитие и поддержку программы медицинской эвакуации пострадавших украинцев в клиники Европы.
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Еврокомиссия подтвердила готовность оказать поддержку созданию единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств.
Кроме того, состоялись рабочие встречи Сергея Дуброва с генеральным директором Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (SANTE) Сандрой Галлиной, представителем ВОЗ в Европейском Союзе Оксаной Доменти и исполняющим обязанности директора Генерального директората готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA) Лораном Мушелем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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