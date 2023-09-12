Как получить э-больничный: алгоритм от Минздрава — Finance.ua

Как получить э-больничный: алгоритм от Минздрава Сегодня 08:39 — Личные финансы

Как получить э-больничный: алгоритм от Минздрава

Уже почти два года как врачи фактически отказались от бумажных бланков листков нетрудоспособности, они используют цифровые инструменты для формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН).

В Минздраве рассказывают , что в электронной системе здравоохранения уже создано более 20 млн МЗВН. На основе таких медицинских заключений формируется электронный больничный.

Выписка бумажных больничных заставляла врача выделять достаточно длительное время приема на выполнение не медицинской, а скорее канцелярской работы: заполнение граф по паспортным данным пациента, адреса и места работы, которые иногда пациент и не всегда точно помнит.

Все это очень затягивало процесс, и выписка листка нетрудоспособности иногда могла длиться вдвое дольше, чем весь прием пациента с разбором жалоб, назначением лечения и рекомендациями.

Оформление медицинских выводов о временной нетрудоспособности при правильном пользовании функционалом оставляет для врача больше времени для взаимодействия с пациентом.

Доктору достаточно в несколько кликов сформировать медицинское заключение, указать необходимые данные и наложить свою электронную подпись. А далее врач может сосредоточиться на медицинском аспекте.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности является основанием для создания электронного больничного, благодаря которому человек получает выплаты.

Получить электронный больничный просто. Для этого нужно:

В случае ухудшения здоровья обязательно обратиться к врачу. Врач установит факт временной нетрудоспособности и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. Далее врач подпишет МЗВН своей квалифицированной электронной подписью (КЭП), после чего вы получите смс-сообщение с номером МЗВН. Автоматически данные с МЗВН направляются в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании имеющихся в реестре застрахованных лиц данных и с использованием этих данных будет сформирован э-больничный. Важно, что в данных, передаваемых на социальную сторону, нет медицинских данных. Далее вы получите SMS-сообщение от Пенсионного фонда с номером больничного. Проинформируйте своего работодателя о периоде нетрудоспособности, позвонив по телефону или переслав номер больничного. Работодатель в кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда просмотрит листок нетрудоспособности и через 7 дней после даты его закрытия может оплачивать его.

Просмотреть свои записи о временной нетрудоспособности можно в личном кабинете застрахованного на портале Пенсионного фонда.

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