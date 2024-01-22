В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов — Finance.ua
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В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов

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В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов
В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов
В Украине завершают подготовку к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, что позволит пассажиру получить информацию об официальных регулярных маршрутах и ​​возможности купить билет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
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«Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.
Как отмечается, продолжается подключение к Реестру международных перевозчиков и компаний по продаже билетов.

Для чего это нужно

«Ключевая цель — предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе», — отметили в министерстве.
В то же время, как сообщается, с несколькими компаниями уже тестируется возможность купить билет на рейс онлайн благодаря интеграции.
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Министерство предлагает перевозчикам и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, приобщиться к проекту также.
«Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит серсис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса», — отметили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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