В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов — Finance.ua

В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов Сегодня 15:34 — Казна и Политика

В Украине готовятся к запуску реестра международных автобусных маршрутов

В Украине завершают подготовку к запуску Реестра международных автобусных маршрутов, что позволит пассажиру получить информацию об официальных регулярных маршрутах и ​​возможности купить билет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах

«Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Укртрансбезопасностью готовятся к запуску Реестра международных автобусных маршрутов в рамках реформы международных пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжается подключение к Реестру международных перевозчиков и компаний по продаже билетов.

Для чего это нужно

«Ключевая цель — предоставить пассажиру информацию об официальных регулярных маршрутах, перевозчиках, возможности приобрести билет и оставить обратную связь о поездке на одном ресурсе», — отметили в министерстве.

В то же время, как сообщается, с несколькими компаниями уже тестируется возможность купить билет на рейс онлайн благодаря интеграции.

Министерство предлагает перевозчикам и агрегаторам, которые еще не присоединились к государственному ресурсу, приобщиться к проекту также.

«Это бесплатное и доступное решение, которое обеспечит серсис пассажирам и увеличит площадки для продажи билетов для бизнеса», — отметили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.