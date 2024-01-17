В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах — Finance.ua

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В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах

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В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
В правительстве анонсировали льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры сформировало приоритеты работы на 2024 год, среди которых — законодательные инициативы по внедрению долгосрочных льгот для бизнеса, работающего в пострадавших от войны регионах.
«Речь идет о ряде льгот для бизнеса, который будет работать в наиболее пострадавших регионах во время действия военного положения и до 25 лет после его окончания. В первую очередь речь идет об упрощении регуляторных процедур и ограничении проверок», — отметил министр Александр Кубраков.
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К примеру, по его словам, это введение механизма страхования инвестиций от военных рисков и упрощение реализации проектов государственно-частного партнерства и концессии.
Кроме того, для устойчивого развития территорий, на которые распространяется действие закона, предлагается предусмотреть надбавку к должностным окладам работникам бюджетной сферы, которые будут работать на таких территориях.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на создание более 1 тыс. новых ветеранских бизнесов в рамках программы «єРобота» в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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