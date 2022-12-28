В Украине готовят проект об отмене НДС и пошлины для дронов — Finance.ua

В Украине готовят проект об отмене НДС и пошлины для дронов Сегодня 18:45 — Казна и Политика

В Украине готовят проект об отмене НДС и пошлины для дронов

Группа народных депутатов работает над законопроектом, который освободит от налогообложения НДС (20%), а также ввозной пошлиной на гражданские дроны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который вместе с депутатом Романом Грищуком и главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым занимаются этим проектом, пишет Ain.ua.

Законопроект введет освобождение дронов от НДС и пошлины, а также упрощение процедур для их ввоза. Кроме дронов, в законопроект добавят и другую номенклатуру вещей, необходимых для военных.

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Ранее депутат Роман Грищук публично предлагал снять ввозную пошлину и НДС для гражданских дронов на период военного положения по примеру того, как это уже сделали для генераторов. По его словам, что угодно, что замедляет поставки дронов для фронта, играет против национальных интересов.

«Дроны нужно уже, дронов нужно много, дроны быстро выходят из строя. Эта война — война дронов! Каждый это не раз слышал. Замедляют поставку две вещи. Пошлины и необходимость признания товаров гуманитарной помощью и включения гражданских дронов в товары двойного назначения», — пишет он.

Сейчас, чтобы волонтеры могли ввезти дроны без этих платежей, им приходится проходить процедуру признания дронов гуманитарной помощью. Отмена этого сбора может облегчить их доставку в Украину, а также повлиять на цены.

Злоупотреблять этим, по мнению депутата, не будут: все въезжающие в Украину дроны так или иначе идут на ВСУ, ведь гражданским полеты сейчас запрещены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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