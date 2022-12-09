Налоги на ввоз Starlink и генераторов, хранение топлива: депутаты готовят изменения в законах — Finance.ua
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Налоги на ввоз Starlink и генераторов, хранение топлива: депутаты готовят изменения в законах

Казна и Политика
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Налоги на ввоз Starlink и генераторов, хранение топлива: депутаты готовят изменения в законах
Налоги на ввоз Starlink и генераторов, хранение топлива: депутаты готовят изменения в законах
В Украине предложили на уровне закона освободить от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink. Также в законодательстве предложено закрепить хранение топлива для генераторов без лицензий на время военного положения.
Фактически такие положения уже должны действовать, но у украинцев на таможне все равно возникают проблемы. Решить их может внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, сообщил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Рады нардеп Ярослав Железняк («Голос»).
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«На прошлой неделе были приняты за основу два законопроекта № 8196 и № 8197. Изменения в Налоговом и Таможенном кодексах. Вместе с бизнесом разработали и внесли поправки на две темы», — отметил Железняк.
Предлагается:
1. Освободить от НДС и пошлин непосредственно генераторы, аккумуляторы и Starlink.
«Чтобы не было больше проблем на таможне. Сделали такой ввоз любым способом — даже для международных почтовых и экспресс-отправлений. Без требований сертификатов или других бюрократических препятствий», — отметил нардеп.
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2. На уровне закона закрепить возможность хранить топливо для генераторов без лицензий на время военного положения.
«Знаю, что коллеги тоже подавали соответствующие редактирования, поэтому надеюсь, найдем здесь понимание», — добавил нардеп. Он считает, что законопроекты будут приняты во втором чтении уже на неделе с 12 декабря.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабмин своим постановлением отменил налоги на ввоз терминалов спутникового интернета (Starlink), а также на комплектующие для изготовления энергетического оборудования и средства очистки воды;
  • предусматривается, что это удешевит такое оборудование на четверть.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне 🧐

По материалам:
Укрінформ
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