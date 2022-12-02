Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз — Finance.ua

Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз Сегодня 18:19 — Технологии&Авто

Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз

Из-за отключения света и угрозы блэкаута спрос на Starlink в Украине среди клиентов «Новой почты» возрос в десять раз.

Об этом говорится в материале Forbes Украина.

«Раньше мы доставляли до пяти Starlink в день, теперь мы привозим от 50 единиц в день», — рассказал Forbes Михаил Глушко, директор по продукту международной доставки Nova Poshta Global.

За неполный 2022 год «Новая почта» ввезла в Украину более 1100 терминалов Starlink.

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Текущий рекорд крупнейшего частного почтового оператора — 250 устройств в сутки. Их доставили 25 ноября, два дня спустя после масштабных российских обстрелов и блэкаута.

У ритейлера Stylus более 1000 штук в предзаказах на месяц вперед, рассказал Forbes CEO Андрей Карпюк. Stylus закупает терминалы малыми партиями по 5-20 штук и сразу перепродает заказчикам.

С начала войны служба доставки Meest доставила около полумиллиона посылок из Европы и США.

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«Из них около 10 000 — генераторы, зарядные станции и обычно Starlink», — говорит Журавель. Закупаться оборудованием на случай блэкаута украинцы стали ближе к осени.

Напомним, ежемесячная цена сервисов Starlink возрастет с $60 до $75. Новая цена будет применяться с 29 декабря. Кроме того, при заказе терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и еще $50 за доставку. Раньше заказать терминал в Украине можно было за $385.

Кабинет министров Украины утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС.

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