Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз — Finance.ua

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Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз

Технологии&Авто
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Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз
Спрос на Starlink в Украине возрос в 10 раз
Из-за отключения света и угрозы блэкаута спрос на Starlink в Украине среди клиентов «Новой почты» возрос в десять раз.
Об этом говорится в материале Forbes Украина.
«Раньше мы доставляли до пяти Starlink в день, теперь мы привозим от 50 единиц в день», — рассказал Forbes Михаил Глушко, директор по продукту международной доставки Nova Poshta Global.
За неполный 2022 год «Новая почта» ввезла в Украину более 1100 терминалов Starlink.
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Текущий рекорд крупнейшего частного почтового оператора — 250 устройств в сутки. Их доставили 25 ноября, два дня спустя после масштабных российских обстрелов и блэкаута.
У ритейлера Stylus более 1000 штук в предзаказах на месяц вперед, рассказал Forbes CEO Андрей Карпюк. Stylus закупает терминалы малыми партиями по 5-20 штук и сразу перепродает заказчикам.
С начала войны служба доставки Meest доставила около полумиллиона посылок из Европы и США.
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«Из них около 10 000 — генераторы, зарядные станции и обычно Starlink», — говорит Журавель. Закупаться оборудованием на случай блэкаута украинцы стали ближе к осени.
Напомним, ежемесячная цена сервисов Starlink возрастет с $60 до $75. Новая цена будет применяться с 29 декабря. Кроме того, при заказе терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и еще $50 за доставку. Раньше заказать терминал в Украине можно было за $385.
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Кабинет министров Украины утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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