Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink — Finance.ua
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Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink

Казна и Политика
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Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink
Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink
Министерство цифровой трансформации планирует закупить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.
Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью «Интерфакс-Украина».
«Пока мы говорим о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Я очень быстро получаю обратную связь. Вижу, что они (SpaceX) хотят нам помочь и помогают», — рассказал Федоров.
Кроме этого, по словам министра, ведомство ведет прямую коммуникацию по этому вопросу со SpaceX и главой компании Илоном Маском.
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«Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать даже несмотря на финансовые вопросы», — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что некоторые проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, уже устранены.
При содействии Минцифры в Украину уже было завезено суммарно более 22 тыс. терминалов Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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