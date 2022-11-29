Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink — Finance.ua

Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink
Министерство цифровой трансформации планирует закупить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.
Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью «Интерфакс-Украина».
«Пока мы говорим о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Я очень быстро получаю обратную связь. Вижу, что они (SpaceX) хотят нам помочь и помогают», — рассказал Федоров.
Кроме этого, по словам министра, ведомство ведет прямую коммуникацию по этому вопросу со SpaceX и главой компании Илоном Маском.
«Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать даже несмотря на финансовые вопросы», — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что некоторые проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, уже устранены.
При содействии Минцифры в Украину уже было завезено суммарно более 22 тыс. терминалов Starlink.
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