В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута — Finance.ua

В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута Сегодня 10:46 — Казна и Политика

В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута, Фото: Мінцифри

Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink. Сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время блэкаута у украинцев была связь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В настоящее время терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифры, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к Интернету.

«Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блэкаута, — заявили в Минцифры. — Кроме этого, обеспечим терминалами Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники были на связи в пути».

Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч — при поддержке правительства Польши.

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Економічна Правда По материалам:

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