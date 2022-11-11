В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута — Finance.ua
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В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута

Казна и Политика
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В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута
В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута, Фото: Мінцифри
Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink. Сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время блэкаута у украинцев была связь.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В настоящее время терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифры, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к Интернету.

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«Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блэкаута, — заявили в Минцифры. — Кроме этого, обеспечим терминалами Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники были на связи в пути».
Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч — при поддержке правительства Польши.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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