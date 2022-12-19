В Украину импортировали более 200 тысяч «льготных» генераторов — Finance.ua

В Украину импортировали более 200 тысяч «льготных» генераторов Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украинцы и бизнес ввезли в Украину более 200 тысяч генераторов с нулевым НДС и ставкой пошлины, которые начали действовать в ноябре.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По состоянию на сегодня, 19 декабря, в Украину на льготных условиях с применением нулевого НДС и пошлины было импортировано 235,9 тысячи генераторов.

Существенное большинство, 92% (217,3 тысяч) из них ввезли юридические лица, то есть бизнес. Остальные 8% (18,6 тысячи) были ввезены физическими лицами.

В общей сложности за 2022 год в Украину ввезли 510,3 тысячи генераторов.

Економічна Правда По материалам:

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