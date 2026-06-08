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В Украине готовят масштабную пенсионную реформу — что уже известно

Личные финансы
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Банкноты гривны
Банкноты гривны
В Украине готовится масштабное обновление пенсионной системы. Правительство уже представило депутатам концепцию предстоящей реформы, а соответствующий законопроект планируют подать в Верховную Раду не позднее осени.
Среди ключевых целей — обеспечение гарантированного минимального уровня пенсий, сокращение разрыва между наименьшими и самыми высокими выплатами, а также постепенное обновление всей модели пенсионного обеспечения.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк по итогам заседания Совета коалиции.

Как может измениться пенсионная система

По представленной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:
  • базовой, которую будет финансировать государство;
  • страховой, размер которой будет зависеть от трудового стажа и уплаченных взносов.
Также правительство предлагает:
  • ввести гарантированный минимальный уровень пенсионной выплаты;
  • уменьшить разницу между минимальными и максимальными пенсиями;
  • постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ;
  • развивать механизмы добровольных пенсионных скоплений.
В Минэкономики объясняют, что реформа предусматривает перераспределение средств внутри действующей системы. Ожидается, что базовая часть пенсии поможет решить проблему быстрого обесценивания выплат после выхода на пенсию.
По словам Василевской-Смаглюк, сейчас часто бывает, что пенсия человека уже через несколько лет после назначения существенно отстает от выплат новых пенсионеров, даже если у них аналогичный стаж и уровень заработка.

Спецпенсии и ЕСВ остаются предметом дискуссий

В ходе обсуждения депутаты и представители правительства также подняли ряд чувствительных вопросов. В частности, речь шла о так называемых «элитных» пенсиях отдельных категорий граждан, а также о параметрах единого социального взноса (ЕСВ).
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По словам народного депутата, участники встречи договорились продолжить работу над законопроектом и ускорить его согласование.
Речь идет только о концепции будущей реформы. Окончательные параметры изменений станут известны после внесения законопроекта в Верховную Раду и его рассмотрение парламентом.
Ранее мы сообщали, что Министерство социальной политики разрабатывает пенсионную реформу, ключевым отличием которой станет в отказ от обязательной накопительной системы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияМинимальная пенсияПенсионерРеформы
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