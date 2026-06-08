В Украине готовится масштабное обновление пенсионной системы. Правительство уже представило депутатам концепцию предстоящей реформы, а соответствующий законопроект планируют подать в Верховную Раду не позднее осени.
Среди ключевых целей — обеспечение гарантированного минимального уровня пенсий, сокращение разрыва между наименьшими и самыми высокими выплатами, а также постепенное обновление всей модели пенсионного обеспечения.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк по итогам заседания Совета коалиции.
Как может измениться пенсионная система
По представленной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:
базовой, которую будет финансировать государство;
страховой, размер которой будет зависеть от трудового стажа и уплаченных взносов.
Также правительство предлагает:
ввести гарантированный минимальный уровень пенсионной выплаты;
уменьшить разницу между минимальными и максимальными пенсиями;
постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ;
В Минэкономики объясняют, что реформа предусматривает перераспределение средств внутри действующей системы. Ожидается, что базовая часть пенсии поможет решить проблему быстрого обесценивания выплат после выхода на пенсию.
По словам Василевской-Смаглюк, сейчас часто бывает, что пенсия человека уже через несколько лет после назначения существенно отстает от выплат новых пенсионеров, даже если у них аналогичный стаж и уровень заработка.
Спецпенсии и ЕСВ остаются предметом дискуссий
В ходе обсуждения депутаты и представители правительства также подняли ряд чувствительных вопросов. В частности, речь шла о так называемых «элитных» пенсиях отдельных категорий граждан, а также о параметрах единого социального взноса (ЕСВ).