В Украине готовят масштабную пенсионную реформу — что уже известно Сегодня 15:12 — Личные финансы

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В Украине готовится масштабное обновление пенсионной системы. Правительство уже представило депутатам концепцию предстоящей реформы, а соответствующий законопроект планируют подать в Верховную Раду не позднее осени.

Среди ключевых целей — обеспечение гарантированного минимального уровня пенсий, сокращение разрыва между наименьшими и самыми высокими выплатами, а также постепенное обновление всей модели пенсионного обеспечения.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк по итогам заседания Совета коалиции.

Как может измениться пенсионная система

По представленной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:

базовой , которую будет финансировать государство;

, которую будет финансировать государство; страховой, размер которой будет зависеть от трудового стажа и уплаченных взносов.

Также правительство предлагает:

ввести гарантированный минимальный уровень пенсионной выплаты;

уменьшить разницу между минимальными и максимальными пенсиями;

постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ;

развивать механизмы добровольных пенсионных скоплений.

В Минэкономики объясняют, что реформа предусматривает перераспределение средств внутри действующей системы. Ожидается, что базовая часть пенсии поможет решить проблему быстрого обесценивания выплат после выхода на пенсию.

По словам Василевской-Смаглюк, сейчас часто бывает, что пенсия человека уже через несколько лет после назначения существенно отстает от выплат новых пенсионеров, даже если у них аналогичный стаж и уровень заработка.

Спецпенсии и ЕСВ остаются предметом дискуссий

В ходе обсуждения депутаты и представители правительства также подняли ряд чувствительных вопросов. В частности, речь шла о так называемых «элитных» пенсиях отдельных категорий граждан, а также о параметрах единого социального взноса (ЕСВ).

По словам народного депутата, участники встречи договорились продолжить работу над законопроектом и ускорить его согласование.

Речь идет только о концепции будущей реформы. Окончательные параметры изменений станут известны после внесения законопроекта в Верховную Раду и его рассмотрение парламентом.

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