В Украине будут по-новому выплачивать социальное пособие — Finance.ua

В Украине будут по-новому выплачивать социальное пособие Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Украине будут по-новому выплачивать социальное пособие

В Украине объединят несколько видов социальных выплат, а также проверят их целевость.

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, это планируют сделать в рамках разработки Социального кодекса.

По словам чиновника, в настоящее время в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они столь малы, что не решают никаких проблем.

«Поэтому от такого механизма нужно отходить и унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одно универсальное пособие, которое будут предоставлять в соответствии с определенными критериями. Кроме того, параллельно получателям такой помощи будут предоставлять определенные услуги для преодоления кризиса бедности», — рассказала министр о новом механизме выплат.

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Оптимизируют и упростят хотя бы часть социальных пособий уже к концу года, а в 2024 году их будут выплачивать по-новому.

«Во всем мире есть какая-то цель — если человек в бедности, значит, надо его вывести из этой бедности — дать какой-то срок, какие-то критерии, помочь, поддержать, параллельно услугу предоставить, возможно, переучить, избавить от зависимости, помочь найти работу, обеспечить жильем. Каждая семья должна быть экономически состоятельной и самостоятельной. Это то, к чему мы должны стремиться», — подчеркнула Оксана Жолнович.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель («дашборд»), на которой собрана информация о расходах на социальные выплаты и пособия;

в январе-апреле 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 155,9 млрд грн, в том числе в апреле — 38,7 млрд гривен. Это на 1,9 млрд грн меньше, чем в марте.

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Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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