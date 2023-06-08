Соцвыплаты достигли почти 195 млрд грн с начала года: больше всего потратили на пенсии — Finance.ua

Соцвыплаты достигли почти 195 млрд грн с начала года: больше всего потратили на пенсии
В январе — мае 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 194,8 млрд грн, в том числе в мае — 38,8 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Эти средства были направлены:
- 113,3 млрд грн, из них в мае 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;
- 43,2 млрд грн, из них в мае 10 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 27,4 млрд грн, из них в мае 3,7 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
- 10,1 млрд грн, из них в мае 2,1 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
- 0,8 млрд грн, из них в мае 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
«Продолжаем выполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, оказывая полную, эффективную и целенаправленную поддержку социально незащищенным слоям населения. Ведь важно, чтобы люди имели социальную защиту и чувствовали поддержку государства, особенно в период военного положения», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
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