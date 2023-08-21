В Украине будут наказывать за задержку зарплат — Finance.ua

В Украине будут наказывать за задержку зарплат Сегодня 16:01 — Казна и Политика

В Украине будут наказывать за задержку зарплат

Народные депутаты хотят ужесточить ответственность работодателей перед работниками. В скором времени за задержку зарплаты могут начать сильно наказывать.

Об этом сообщил Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Уже в ближайшее время предпринимателей и бизнес будут ждать некоторые изменения в отношениях с работниками. Речь идет о зарплате, и новый закон направлен на защиту прав наемных работников.

В Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов поступил законопроект № 9510. Депутаты с ним ознакомились и вынесли одобрительный вердикт.

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«Члены Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины включить в повестку дня сессии и принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя № 9510», — сообщили в Комитете.

Авторы законопроекта отмечают, что получение зарплаты в полном объеме — конституционное право каждого гражданина. Однако еще перед полномасштабным вторжением почти 130 тысяч украинцев не получили своевременно свои деньги, а задолженность перед ними уже достигла 3,1 миллиарда гривен.

Также сообщается, что большинство предприятий, которые задерживают зарплату — государственные, а значит, ответственность за это должно нести государство. Новый законопроект защищает право работников на своевременную оплату труда.

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Если работодатель задержит выплату денежного вознаграждения — впоследствии должен будет заплатить компенсацию. Кроме того, ужесточается ответственность работодателя за задержание зарплаты.

В планах также создание специального гарантийного учреждения, которое должно следить за исполнением закона и гарантировать работникам выплату зарплаты в случае, если работодатель станет неплатежеспособным.

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Телеканал 24 По материалам:

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