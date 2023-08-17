Какая будет минимальная зарплата в 2024 году: прогноз от Минфина — Finance.ua
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Какая будет минимальная зарплата в 2024 году: прогноз от Минфина

Личные финансы
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Какая будет минимальная зарплата в 2024 году: прогноз от Минфина
Какая будет минимальная зарплата в 2024 году: прогноз от Минфина
Министерство финансов направило письмо от 07.08.2023 г. № 4 110−08−2/21 527 главным распорядителям средств государственного бюджета с прогнозными показателями для составления бюджетных запросов на 2024−2026 годы.

Что прогнозируют

Минфин прогнозирует следующие социальные стандарты на 2024 — 2026 годы:
1. Прогнозный размер минимальной заработной платы:
  • с 1 января 2024 года должна составлять 7100 грн, с 1 июля 2024 — 8000 грн;
  • с 1 января 2025 года — 8370 грн;
  • с 1 января 2026 года — 8956 грн;
2. Прогнозный должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
  • с 1 января 2024 года — 3195 грн, с 1 июля 2024 — 3600 грн;
  • с 1 января 2025 года — 3766 грн;
  • с 1 января 2026 года — 4030 грн.
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Индексация денежных доходов должна производиться в рамках фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 2024 год (Закон Украины от 03.07.1991 № 1282-ХІІ «Об индексации денежных доходов населения»). Исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения должно производиться нарастающим итогом начиная с 1 января 2024 года. А нужно ли будет начислять другим работодателям, пока не известно.

Справка Finance.ua:

  • по информации Минсоцполитики фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны;
  • профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 год не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетам 9435 грн).
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По материалам:
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