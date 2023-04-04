В Украине более 270 тыс. ІТ-ФЛП. В каких сферах и областях открывают больше всего — Finance.ua
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В Украине более 270 тыс. ІТ-ФЛП. В каких сферах и областях открывают больше всего

Личные финансы
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В Украине более 270 тыс. ІТ-ФЛП. В каких сферах и областях открывают больше всего
В Украине более 270 тыс. ІТ-ФЛП. В каких сферах и областях открывают больше всего
По состоянию на 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ІТ. За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФЛП, увеличилось на 31 793 человека, или на 13%.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные аналитического сервиса YouControl.
За год полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года, украинские айтишники закрыли 2509 ФЛП, или менее 1% от нынешнего количества.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Популярность ІТ-КВЭДов

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ІТ-специалисты в Украине, остается «62.01 Компьютерное программирование» — за ним зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтишников, имеющих открытый ФЛП.
На втором месте остается «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» (36 801 специалист, или 14% всех ФЛП в ІТ).
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На третьем месте «63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность» (33 412 специалистов, 12% всех ІТ-ФЛП). Количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, за год выросло на 20% против 13% по всем ІТ-кодам в целом.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Количество ІТ-специалистов по областям

Наибольшее количество айтишников зарегистрировано в Киеве и Киевской области — вместе они составляют 30% всех айтишников или почти 81 тысячу человек.
На втором месте по количеству зарегистрированных ІТ-ФЛП — Харьков и Харьковская область: здесь более 34 тысяч специалистов, или 13% от общего количества ІТ-ФЛП. Далее — Львов (примерно 30 тысяч специалистов, или 11% всех регистраций).
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По месту регистрации не всегда можно указать реальное количество специалистов, живущих и работающих в регионе.
Несмотря на полномасштабную войну, количество ІТ-специалистов, зарегистрированных как ФЛП, увеличилось во всех регионах. Даже в Харьковской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях произошел рост примерно на 10%, хотя это меньше, чем в других областях.
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Наиболее активно увеличивалось количество айтишников, зарегистрированных как ФЛП, в западных и центральных регионах: на Волыни (+20% к количеству ІТ-ФЛП в 2022 году), в Хмельницкой и Тернопольской областях (+19%), Кировоградской и Полтавской областях (+18% ), Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях (+17%).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Доля женщин

Доля женщин в ІТ постепенно растет: в 2023 году женщины составляют 28% всех зарегистрированных ФЛП в сфере ІТ против 27% год назад. В прошлом году женщины активнее регистрировались как ФЛП в ІТ, чем мужчины: количество ФЛП в сфере ІТ, открытых женщинами, выросло на 18%, а мужчинами — на 11%.
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Наибольшая часть женщин среди ФЛП, зарегистрированных во Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской областях.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
59% женщин в ІТ, работающих по ФЛП-модели, зарегистрированы по коду «62.01 Компьютерное программирование». Женщины чаще мужчин работают по направлениям «63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность» (19% среди женщин против 10% среди мужчин) и «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» (16% и 12%).
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По материалам:
Dou
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