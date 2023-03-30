Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков — Finance.ua

Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков
Рекрутинговая площадка Djinni проанализировала данные из профилей 12 000 кандидатов, которые были наняты с марта 2022 года, и собрал топ-навыков, присущих наиболее конкурентным кандидатам.
Также на дашборде отразили зарплаты, указанные этими кандидатами в своих профилях.
- Git оказался самым популярным навыком среди всех наемных специалистов. Его указали 52% пользователей.
- На втором месте Jira, на третьем — REST API.
- Также в пятерку навыков вошли SQL и JavaScript
Медианная зарплата среди наемных кандидатов с опытом от 0 до 11 лет составила $2500.
Почему это интересно
Срез скилов среди самых востребованных специалистов поможет начинающим понять, какие технологии и навыки им следует усвоить для успешного трудоустройства на высококонкурентном рынке труда. В то же время, опытные специалисты могут вынести для себя полезную информацию о том, как лучше расставить акценты в своем CV.
Справка Finance.ua:
- несмотря на кризисные явления в украинском и мировом ІТ, индустрия остается привлекательной для новых кандидатов. Согласно исследованию DOU, среди украинских ІТ-специалистов много тех, кто только начал свой путь в сферу или только планирует это сделать. Где и какую первую работу ищут в IT — читайте здесь;
- в целом после начала полномасштабного вторжения 70% соискателей нашли новую работу. Половина айтишников потратили на поиск месяц или менее. 65% нашедших работу за последний год получили более высокую зарплату. Исследование по ссылке.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью