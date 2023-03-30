Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков

Личные финансы
170
Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков
Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков
Рекрутинговая площадка Djinni проанализировала данные из профилей 12 000 кандидатов, которые были наняты с марта 2022 года, и собрал топ-навыков, присущих наиболее конкурентным кандидатам.
Также на дашборде отразили зарплаты, указанные этими кандидатами в своих профилях.
  • Git оказался самым популярным навыком среди всех наемных специалистов. Его указали 52% пользователей.
  • На втором месте Jira, на третьем — REST API.
  • Также в пятерку навыков вошли SQL и JavaScript
Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков
Медианная зарплата среди наемных кандидатов с опытом от 0 до 11 лет составила $2500.
Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков

Почему это интересно

Срез скилов среди самых востребованных специалистов поможет начинающим понять, какие технологии и навыки им следует усвоить для успешного трудоустройства на высококонкурентном рынке труда. В то же время, опытные специалисты могут вынести для себя полезную информацию о том, как лучше расставить акценты в своем CV.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на кризисные явления в украинском и мировом ІТ, индустрия остается привлекательной для новых кандидатов. Согласно исследованию DOU, среди украинских ІТ-специалистов много тех, кто только начал свой путь в сферу или только планирует это сделать. Где и какую первую работу ищут в IT — читайте здесь;
  • в целом после начала полномасштабного вторжения 70% соискателей нашли новую работу. Половина айтишников потратили на поиск месяц или менее. 65% нашедших работу за последний год получили более высокую зарплату. Исследование по ссылке.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.