Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков — Finance.ua

Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков Сегодня 17:02 — Личные финансы

Каких ІТ-специалистов нанимают охотнее: список востребованных навыков

Рекрутинговая площадка Djinni проанализировала данные из профилей 12 000 кандидатов, которые были наняты с марта 2022 года, и собрал топ-навыков, присущих наиболее конкурентным кандидатам.

Также на дашборде отразили зарплаты, указанные этими кандидатами в своих профилях.

Git оказался самым популярным навыком среди всех наемных специалистов. Его указали 52% пользователей.

На втором месте Jira, на третьем — REST API.

Также в пятерку навыков вошли SQL и JavaScript

Медианная зарплата среди наемных кандидатов с опытом от 0 до 11 лет составила $2500.

Почему это интересно

Срез скилов среди самых востребованных специалистов поможет начинающим понять, какие технологии и навыки им следует усвоить для успешного трудоустройства на высококонкурентном рынке труда. В то же время, опытные специалисты могут вынести для себя полезную информацию о том, как лучше расставить акценты в своем CV.

Справка Finance.ua:

несмотря на кризисные явления в украинском и мировом ІТ, индустрия остается привлекательной для новых кандидатов. Согласно исследованию DOU, среди украинских ІТ-специалистов много тех, кто только начал свой путь в сферу или только планирует это сделать. Где и какую первую работу ищут в IT — читайте здесь;

в целом после начала полномасштабного вторжения 70% соискателей нашли новую работу. Половина айтишников потратили на поиск месяц или менее. 65% нашедших работу за последний год получили более высокую зарплату. Исследование по ссылке.



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